Cultura e spettacolo



Scuola e impresa a confronto a Palazzo Ducale

venerdì, 20 aprile 2018, 10:01

A Lucca, sabato 21 aprile 2018, si terrà il convegno dal titolo Scuola e Impresa a confronto: Come e perché orientare i giovani? presso la Sala Ademollo di Palazzo Ducale, con ingresso dal Cortile degli Svizzeri. L’incontro pubblico è organizzato dall’A.N.I.N.S.E.I., l’Associazione Nazionale degli Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione di Confindustria.



Tutti gli operatori dell’Informazione, e gli addetti ai lavori, sono invitati a partecipare all’evento, che si terrà all’interno della 70° Assemblea Nazionale A.N.I.N.S.E.I. a partire dalle 9.30 e fino al termine dei lavori, previsto per le 13.30. Luigi Sepiacci, il Presidente Nazionale ANINSEI, introdurrà i lavori del convegno.



Interverranno poi il Vicepresidente di Confindustria con delega al Capitale Umano Giovanni Brugnoli, che analizzerà il punto di vista dell’Impresa; il Capo dipartimento del MIUR Rosa De Pasquale, che si occuperà di esporre il punto di vista della Scuola e Sauro Longhi, Rettore dell’Università delle Marche, che illustrerà il punto di vista dell’Università.



Interverrà anche Valentina Aprea, già Assessore all'Istruzione, Formazione e Cultura della Regione Lombardia. Il giornalista Remo Santini, del quotidiano La Nazione, si occuperà di coordinare e moderare gli interventi. Ospiterà i lavori della 70° Assemblea Nazionale e il Convegno Aldo Casali, ANINSEI - Toscana.