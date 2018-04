Cultura e spettacolo



Secondo appuntamento con il Festival di Pasqua e Pentecoste

martedì, 24 aprile 2018, 12:05

Secondo appuntamento per il Festival di Pasqua e Pentecoste: sabato 28 aprile (dalle 21,15) ecco il Beethoven Gala alla chiesa di San Giovanni. Sul palco salirà l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, una degli ospiti fissi del Festival, tra le orchestre più attive e produttive nel panorama concertistico ed operistico, sia della Toscana che a livello nazionale.

Sul podio ecco il direttore Jan Milosz Zarzycki, polacco, docente del conservatorio Chopin di Varsavia, plurivincitore di concorsi e attivo nei maggiori teatri di Polonia, Ungheria e Spagna, specie nel repertorio sinfonico. Il programma, incentrato sulle opere di Ludwig Van Beethoven, comprenderà in apertura l'ouverture dal balletto Le Creature di Prometeo op.43a, noto per essere la composizione i cui temi hanno successivamente ispirato Beethoven nella realizzazione della sinfonia Eroica. Successivamente, il concerto continuerà con la Sinfonia n.1 in Do Maggiore op.21 del compositore tedesco.

Come intermezzo di questo ricco programma beethoveniano sarà presentato il Concerto per pianoforte a quattro mani op.153 del compositore austriaco Carl Czerny, contemporaneo di Beethoven ed uno dei massimi teorici musicali del suo tempo. Al pianoforte, per l’occasione, la coppia di esecutori composta da Marco Sollini e Salvatore Barbatano.

Il concerto, secondo appuntamento del Festival, segnerà anche l'apertura ufficiale del 15esimo anno di collaborazione tra il Puccini e la sua Lucca Festival - presieduto e diretto da Andrea Colombini - e l'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, che costituisce l'ossatura portante anche dell’Orchestra Filarmonica di Lucca. La collaborazione con Lucca e con il Puccini e la sua Lucca Festival iniziò nel 2004 e, da allora, ha portato alla realizzazione a Lucca di 94 concerti sinfonici e due produzioni operistiche, senza considerare le performances dell'Orchestra Filarmonica di Lucca.

L’appuntamento è patrocinato e sponsorizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, grazie al cui intervento è possibile l'ingresso libero per tutti i residenti della città di Lucca e della Provincia di Lucca. Il Festival di Pasqua e Pentecoste, giunto alla sua 19esima edizione - dedicato alla memoria di Herbert Von Karajan - è realizzato in collaborazione con la stagione dell'Orchestra Filarmonica di Lucca (giunta al suo sesto anno di svolgimento), presieduta da Gianfranco Barrago e sponsorizzata dalla Fondazione della Banca del Monte di Lucca che, fino dal 2010, anno di creazione, supporta l'orchestra e le sue manifestazioni.

Il Beethoven Gala del 28 aprile alla chiesa di San Giovanni inizierà alle 21,15: ingresso libero per i residenti a Lucca ed in provincia. Per il restante pubblico, ingresso intero ad euro 20, ridotto under 25 e over 65 ad euro 15.

Per info e prenotazioni contattare il numero 340 8106042 o consultare il sito

www.puccinielasualucca.com