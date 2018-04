Cultura e spettacolo



“Solo chi è sognato cresce”, laboratorio al teatro San Girolamo

venerdì, 6 aprile 2018, 11:57

È dedicato al leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani Martin Luther King, del quale proprio lo scorso 4 aprile ricorreva il cinquantesimo anniversario della morte, il festival Utopia, Italy. Ideato, realizzato e promosso dal professor Shimon Shemtov della New York English Academy, il festival si rivolge ai Courageous Dreamers con l’obiettivo di diffondere gli importanti quanto fragili concetti di Pace, Amore, Uguaglianza e Inclusività attraverso letture, proiezioni cinematografiche, workshop per tutte le età, concerti e dibattiti incentrati sulla bellezza e sui valori della cultura afro-americana.

Tra i moltissimi eventi in programma fino al 10 aprile a Lucca, Pisa, Firenze e Livorno (info www.utopiaitaly.com), il teatro del Giglio ha scelto di ospitare il laboratorio teatrale dal titolo "Soltanto chi è sognato cresce", in programma al teatro San Girolamo sabato 7 aprile con due sessioni: la prima dedicata ai bambini (dalle ore 15 alle 16.30), la seconda ai ragazzi (dalle ore 17 alle 18.30). Attraverso il teatro sarà possibile fare esperienze che riguardano la sfera emotiva, la comunicazione, la relazione e il sogno. In questa breve esperienza ci concentreremo soprattutto sul sogno inteso come spinta evolutiva, come qualcosa che ci accompagna a diventare qualcosa di nuovo; perché, come scrisse in una sua poesia Danilo Dolci, "soltanto chi è sognato cresce".

Iscrizioni al laboratorio "Soltanto chi è sognato cresce" ancora aperte su www.teatrodelgiglio.it.