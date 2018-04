Cultura e spettacolo



Stephen Frears, Rupert Everett, Martin Freeman e Anton Corbijn al Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018

venerdì, 6 aprile 2018, 14:10

di eleonora pomponi coletti

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema , che si svolgerà dall’8 al 15 aprile tra le città di Lucca e Viareggio, avrà tra i suoi protagonisti di questa edizione Stephen Frears, Martin Freeman, Rupert Everett, Anton Corbijn, Bertrad Bonello, Sabina Guzzanti e Laura Morante; ad arricchire questo prestigioso redcarpet sono previsti inoltre premi, proiezioni ed incontri con il pubblico dedicati ad ognuna delle star presenti.

Il festival si svolgerà in vari luoghi della città tra cui, a Lucca, nei cinema Astra e Centrale, al Teatro del Giglio, a Palazzo Ducale e presso la fondazione Ragghianti.

Per il terzo anno consecutivo il concorso internazionale dei lungometraggi con quattordici film in competizione provenienti da tutto il mondo nella loro anteprima italiana, al quale si affiancheranno le anteprime fuori concorso e il consueto appuntamento con il concorso dei cortometraggi, quest’ultimo presso il cinema Centrale di Viareggio.

Si parte con gli appuntamenti di domenica 8 aprile che iniziano alle 16, presso il Teatro del Giglio, dove Sabrina Guzzanti sarà la prima ospite della manifestazione e terrà una conversazione su cinema e satira introdotta dalla giornalista Silvia Bizio. La prima giornata poi proseguirà al cinema Astra, con l’anteprima italiana dei primi due episodi della terza stagione di “Billions”, in onda esclusiva su Sky Atlantic da venerdì 13. Sempre nel programma della prima giornata è prevista, alle 18:30, l’anteprima italiana si “Storie di Altromare” di Lorenzo Garzella, un film-ritratto che si propone di portare lo spettatore all’interno dell’universo dell’artista Antonio Possenti; alle 22:30 poi la giornata terminerà con la proiezione in anteprima italiana del regista Wes Anderson, “IsleofDogs”.

La seconda giornata sarà interamente dedicata all’attore britannico Martin Freeman; l’attore riceverà alle 20:30, presso il cinema Astra a Lucca, il premio alla carriera e presenterà, con Roberto Recchioni, in anteprima italiana il suo ultimo lavoro: “GhostStories”; il film, diretto da Jeremy Dyson e Andy Nyman, è un adattamento dell’omonima opera teatrale in cui Freeman interpreta il personaggio di Mike Priddle, ed uscirà nelle sale italiane il 19 aprile. Dopo la proiezione Freeman incontrerà il pubblico.

Protagonista della terza giornata, 10 aprile, il celebre fotografo e regista olandese Anton Corbijn, che sarà aLucca per raccontare in una masterclass più di quarant’anni dietro l’obiettivo; appuntamento al cinema Centrale alle ore 11 per questa sessione dedicata alla relazione tra cinema e musica. La masterclass di Corbijn sarà preceduta dalla proiezione di “Control”, pellicola biografica dedicata al leader dei Joy DivisionIan Curtis, premiata nel 2007 a Cannes e da lui stesso firmata. A fine giornata Corbijn riceverà il premio alla carriera e alle 20:30, al cinema Astra, presenterà il film “Life” del 2015.

L’11 aprile, tra gli eventi speciali previsti nella quarta giornata, alle 20:30 presso il cinema Astra, l’anteprima italiana del film “Lucky” di John Carroll Lynch, con Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley jr, Tom Skerritt, Beth Grant. Il film è un ritratto agrodolce della vecchiaia costruito sul volto e il corpo di un grande attore.

Rupert Everett protagonista della giornata del 12 aprile, presenterà alle ore 20:30 presso il cinema Astra il suo ultimo film “The Happy PrinceL’ultimo ritratto di Oscar Wilde”; in questa stessa occasione l’attore britannico incontrerà il pubblico e riceverà il premio alla carriera, carriera che spazia dalla letteratura ai fumetti, al cinema fino al teatro e alla televisione.Alle 20:30 sarà proiettato anche“Papa Francesco: la mia idea di arte” di Claudio Rossi Massimi in anteprima.

Nella sesta e settima giornata sarà Stephen Frerasil protagonista di una delle principali sezioni di questa edizione del festival; il regista britannico, due volte nominato all’Oscar, riceverà il premio alla carriera presso il cinema Astra venerdì 13 aprile alle 20:30, introdotto dal giornalista Francesco Alò.

Il giorno successivo, subito dopo la proiezione di “Vittoria” e “Abdul” prevista per le ore 9:00 al cinema Centrale, il regista terrà una masterclass durante la quale ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, risponderà alle domande del pubblico e incontrerà gli studenti in una vera e propria lezione di cinema, sempre introdotta dal giornalista Francesco Alò.

Nell’ultima giornata, 15 aprile, è previsto un omaggio al regista Bertrand Bonello, cui il festival ha dedicato una selezione dei suoi film che verranno proiettati al cinema Astra, dove poi, insieme con Antoine Barraud, il regista presenterà l’anteprima italiana di “Le dosrouge” e a seguire “Sarah Winchester”, “Opèra Fantome” e “Nocturama”.

La grande novità di questa edizione del Lucca Film Festival e Europa Cinema è il focus dedicato al cinema al femminile, organizzato dalla storica componente del festival, la giornalista Silvia Bizio.

Oltre all’appuntamento con Sabina Guzzanti di domenica 8 aprile, ci sarà una conversazione con Laura Morante, sabato 14 alle ore 17 presso il cinema Astra e la tavola rotonda di mercoledì 11 aprile alle 18:30 all’Auditorium “Vincenzo da Massa Carrara” dal titolo “Donne che oltrepassano barriere: tavola rotonda tra letteratura, cinema e realtà sociale” a cui parteciperanno produttrici, registe, attrici come Concita De Gregorio, Martha De Laurentiis, Paola Ferrari De Benedetti, Cinzia TH Torrini, Laura Mancuso e Stefania Ippoliti e dove, in collaborazione con l’associazione lucchese Citta delle Donne, sarà presentato da Anna Lanave, il libro “#quellavoltache Storie di molestie”.

Per quel che riguarda il concorso internazionale dei lungometraggi, che si svolgerà presso il cinema Centrale di Viareggio, quest’anno saranno presentati quattordici titoli in anteprima italiana; sarà assegnato il premio “miglior film” e al regista vincitore sarà corrisposta la cifra di 3000 euro. Anche quest’anno sarà presente una giuria universitaria alla quale spetta il compito di assegnare il premio “miglior film – giuria universitaria” e sarà presente inoltre una giuria popolare; la giuria è comporta da Daniele Gaglianone, Paola Raddi e Irene Dionisio.

Per il concorso internazionale dei cortometraggi invece, al regista vincitore sarà assegnata una cifra di 500 euro; in questo caso le opere presentate saranno 22. A far parte della giuria di qualità saranno il regista Luca Feri, la visualartist e disegnatrice Laurina Paperina e Astra Zolderne, regista e curatrice del 2Annas Riga International Film Festival.

Di grande impatto Effetto Cinema Notte, una particolare sezione del festival creata per rendere omaggio i film più iconici della storia del cinema, che vedrà l’intera città trasformarsi in un set cinematografico a cielo aperto. Per tutta la durata della manifestazione, infatti, dentro e fuori gli esercizi commerciali del centro storico, prenderanno vita eventi e performance itineranti, scenografie mobili, con cinque aree tematiche e ben 39 locali coinvolti.

Ogni sera del festival la città sarà animata da concerti ed eventi, fino al gran finale di sabato 14 aprile dove tutte le scenografie e le performance saranno attive contemporaneamente.

Grande importanza anche per la sezione “educational”, trasversale rispetto al festival vero e proprio, è dedicata e rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che quest’anno prevede la proiezione di alcuni documentari al termine dei quali i ragazzo avranno la possibilità di incontrare e confrontarsi con i registi e con tutti gli addetti del mondo dello spettacolo.

Da non perdere le due Mostre; la prima dedicata a Luchino Visconti dal titolo “Luchino Visconti.Alla ricerca del tempo perduto. Storia di un film mai realizzato” e si svolgerà a Palazzo Ducale, a Lucca, dal 17 marzo al 21 aprile ed è prodotta da Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e a cura di Alessandro Romaninie Francesco Frigeri; gli studenti del corso di scenografia diretto da frigeri e quelli del corso di costume diretto da Maurizio Millenotti propongono oltre 40 preogetti scenici esecutivi ed altrettanti bozzetti di costumi ecc. che intendono raccontare il sogno di Visconti di portare sul grande schermo l’opera epocale di Marcel Proust “A la recherchedutempsperdu”.

La seconda nelle sale del “mezzanino” della Fondazione Ragghianti sarà invece “Cinema d’arte – dialogo inedito. Dietro le quinte delle produzioni artistiche Sky”, dal 23 marzo al 23 aprile, curata da Sky ed in collaborazione con Alessandro Romanini; oltre 40 fotografie ci illustreranno la “macchina dei sogni” sotto ogni suo aspetto; set, attori, tecnici ecc.

Da non perdere,tra i vari appuntamenti previsti sabato 14 aprile al cinema Centrale, anche quello organizzato con il CNA cinema e audiovisivo Toscana sul tema “Toscana on the mov(i)e” che tratterà le strategie di sviluppo per il settore audiovisivo toscano alla presenza di Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Ippoliti, presidente dell’Italia Film Commission, Stefano Utolo, portavoce CNA Cinema e Audiovisivo Toscana; presenti anche i due registi Samuele Rossi e RoanJohnson.

I costi sono di 35 euro per l’abbonamento completo, 30 euro abbonamento ridotto, 12 euro abbonamento giornaliero, 10 euro giornaliero ridotto, 7 euro per l’evento singolo e 5 euro per evento singolo ridotto.

Per ogni altra info segreteria@luccafilmfestival.it e www.luccafilmfestival.it