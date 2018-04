Cultura e spettacolo



Successo per l'iniziativa del Club Unesco Lucca dedicata all'Agenda 2030

venerdì, 27 aprile 2018, 11:15

"Verso il 2030: una nuova visione dell'educazione" questo il titolo della manifestazione che si è svolta ieri mattina (26 aprile) in centro storico con la partecipazione di oltre 200 studenti delle scuole superiori e delle massime autorità cittadine. L'evento, organizzato dal club per l'UNESCO di Lucca con l'Ufficio Scolastico di Lucca e Massa Carrara, in sinergia con la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Fondazione Campus e con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca, ha toccato alcuni dei luoghi significativi della città come Villa Bottini, le Mura e il complesso di San Francesco ed è stata ideata per sensibilizzare istituzioni, studenti e docenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, con particolare attenzione all'educazione e allo sport, quali strumenti per l'equità e lo sviluppo delle comunità a livello planetario. Il focus delle attività con i ragazzi e degli interventi istituzionali è stato l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030, in cui si pone l'accento sulla necessità di favorire «Un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, con l'adozione per le scuole partecipanti della Carta Internazionale dello Sport dell'UNESCO».

I ragazzi sono stati i protagonisti di una lettura itinerante, con varie tappe sulle mura, dei 12 articoli della "Carta internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport dell'Unesco", per poi raggiungere la Cappella Guinigi dove – accolti dal direttore della Scuola IMT, Pietro Pietrini - hanno incontrato il Prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, il presidente della Provincia Luca Menesini, il sindaco Alessandro Tambellini, il presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca Oriano Landucci, il presidente Club per l'Unesco di Lucca Raffaello Nardi, il dirigente dell'Ufficio scolastico IX di Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi e Enrica Lemmi, presidente dei Corsi di laurea in Scienze del turismo Fondazione Campus.

Ospite d'eccezione della mattinata la professoressa Stefania Giannini che, in qualità di nuovo vicedirettore generale dell'Unesco per l'Educazione, ha invitato i presenti a collaborare e impegnarsi per far sì che "tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l'altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile", come previsto dall'obiettivo 4 dell'Agenda 2030.