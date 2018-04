Suolo, aria, suono: 20 anni di passi con Fuoricentro

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 28 aprile 2018, 19:55

È stato presentato presso la sala Ademollo di Palazzo Ducale il libro "Le braccia al collo" (Maria Pacini Fazzi Editore) di Olivo Ghilarducci, ex sindaco di Capannori. Politica e amore sono i due temi centrali del volume, che ha chiari accenti autobiografici

sabato, 28 aprile 2018, 12:14

Il professor Pietro Pietrini, direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, sarà ospite domenica 29 aprile alle 15.30 a Foligno, nell'ambito dell'ottava edizione della Festa di Scienza e Filosofia, il seguitissimo festival promosso dal Laboratorio di Scienze Sperimentali insieme a Oicos Riflessioni e al comune di Foligno

venerdì, 27 aprile 2018, 22:14

Il baritono lucchese Massimo Cavalletti è entrato nella storia bissando a furor di popolo la celebre aria “Largo al Factotum” durante la seconda recita de Il barbiere di Siviglia tenutasi il 26 aprile all’interno della cinquantunesima stagione dell’ Ópera de Las Palmas de Gran Canaria

venerdì, 27 aprile 2018, 17:22

Sarà inaugurata il 28 aprile alle 10 al Real Collegio la mostra “Eroi e super eroi, uomini e donne che hanno trasformato l'impossibile in possibile” organizzata dall'associazione “Scuolina Raggi di Sole” in collaborazione con Unicef comitato provinciale Lucca, Amnesty International, Anpi e Lucca Comics and Games

venerdì, 27 aprile 2018, 17:19

Inaugura domani alle ore 17 la mostra-evento dell'artista Jiménez Deredia, realizzata grazie al contributo dellaFondazione Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Lucca Sviluppo e del Comune di Lucca, curata da Massimiliano Simoni,patron di Artitaly

venerdì, 27 aprile 2018, 15:46

Si tratta di 40 inediti di cui 12 brani d'organo che molto probabilmente costituiscono una celebrazione eucaristica completa, quelli catalogati dalla sovraintendenza alle belle arti e scoperti dal professor Virgilio Bernardoni e dalla professoressa Gabriella Biagi Ravenni nella villa museo Puccini a Torre del Lago