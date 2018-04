The Lands of Giacomo Puccini accoglie i protagonisti dei Superyacht

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 19 aprile 2018, 13:18

Formazione e servizio a braccetto nel progetto Pertini Tourist Info Point. Prosegue con successo l'esperienza di Service Learning realizzata dall'Istituto Tecnico Turistico Sandro Pertini

giovedì, 19 aprile 2018, 12:13

Ancora un ospite di eccellenza a Open Piano, il festival pianistico dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” parte della stagione Open 2018, calendario ricco di esecuzioni, seminari e masterclass che arricchisce e proietta in ambito nazionale le attività didattiche della massima istituzione musicale lucchese

giovedì, 19 aprile 2018, 10:08

L’associazione artistico culturale “Laboratorio Brunier”, presente sul territorio lucchese da 18 anni, promuove l’arte nella sua visione globale, realizzando opere liriche, operette, concerti ed eventi musicali, oltre che incontri culturali, in collaborazione con enti pubblici (comune, provincia, scuole) e privati, fondazioni ed associazioni

giovedì, 19 aprile 2018, 10:04

Esce giovedì 19 aprile "Why Fall", il primo singolo dal nuovo album "Bitten by the Devil" (Edizioni Musicali 22R) della musicista scozzese Emma Morton con la sua band Emma Morton + The Graces. Emma Morton, 31 anni, è nativa di Edimburgo, innamorata dell'Italia e da anni residente a Lucca

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:57

Torna, per il 19° anno consecutivo, il Festival di Pasqua e Pentecoste, la rassegna di musica sinfonica, cameristica e operistica organizzata con la collaborazione del Puccini e la sua Lucca Festival, dell'Orchestra Filarmonica di Lucca e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

mercoledì, 18 aprile 2018, 15:20

Domenica 22 aprile alle ore 18 alla Libreria Ubik, Via Fillungo, 137 Cinzia Pennati presenta "Il matrimonio di mia sorella" con Aldo Belli