Cultura e spettacolo



Ultimi posti disponibili per assistere all'"Autobiografia di un picchiatore fascista" di Marco Brinzi

sabato, 21 aprile 2018, 12:02

Ultimi posti disponibili per assistere a “Autobiografia di un picchiatore fascista” di Marco Brinzi, in programma martedì 24 aprile alle ore 18 al Cred di via Sant’Andrea nella Sala Maria Eletta Martini.

Lo spettacolo viene riproposto in occasione delle celebrazioni per la Liberazione, dopo la prima rappresentazione assoluta del novembre scorso sul palcoscenico del Teatro del Giglio e quella avvenuta il 23 gennaio all'auditorium dell'Università Bocconi. Ideata dallo stesso attore, la messa in scena ripercorre la biografia di un uomo dichiaratamente fascista e, facendolo, racconta i meccanismi che ancora oggi possono far avvicinare le persone all’ideologia fascista.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. E’ necessario prenotarsi contattando il Comune di Lucca all’indirizzo mlombardi@comune.lucca.it.