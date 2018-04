Un concerto dedicato agli strumenti antichi all'ISSM "L. Boccherini"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 27 aprile 2018, 15:46

Si tratta di 40 inediti di cui 12 brani d'organo che molto probabilmente costituiscono una celebrazione eucaristica completa, quelli catalogati dalla sovraintendenza alle belle arti e scoperti dal professor Virgilio Bernardoni e dalla professoressa Gabriella Biagi Ravenni nella villa museo Puccini a Torre del Lago

venerdì, 27 aprile 2018, 12:12

Una serata che non mancherà di richiamare a Lucca tutti gli amanti dell’Alternative Rock che non potranno lasciarsi sfuggire l’occasione di vedere nella stessa serata 3 band di grandissimo valore

venerdì, 27 aprile 2018, 11:15

Più di 200 studenti coinvolti e molte le autorità presenti in Cappella Guinigi per salutare la professoressa Stefania Giannini, da poco nominata vicedirettore generale dell'Unesco per l'educazione

venerdì, 27 aprile 2018, 11:01

Domani (sabato 28 aprile) a partire dalle ore 14 il rap si impossessa di piazza del Giglio: arriva, infatti, Gemitaiz che, al Cinema Astra, incontrerà i suoi fans e presenterà il nuovo disco ‘Davide’, nell’instore organizzato dallo Sky Stone & Songs

venerdì, 27 aprile 2018, 09:54

Lucca Classica e Lucchesi nel mondo, insieme, nel segno di Puccini per uno dei quattro appuntamenti di anteprima del Festival. Martedì 1° maggio alle 16, con navetta gratuita in partenza dal Palazzetto dello Sport alle ore 15, si svolgerà a Celle, grazie alla collaborazione con la collaborazione con l’ISSM Luigi...

giovedì, 26 aprile 2018, 13:38

Proprio così, la band lucchese Predarubia, che in poco meno di un anno si è fatta notare al pubblico con i due singoli "RIP" e "One Day", brani estratti dal primo album "Somewhere Boulevard”, aprirà Sabato 14 Luglio il concerto dell' ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett