A Lucca si presenta in anteprima il romanzo del lucchese Franco Amato

giovedì, 3 maggio 2018, 10:12

Sabato 5 maggio alle ore 18.00 a Lucca presso la Trattoria da Ildo (via San Donato, 1739) in occasione dell'evento Aperibook si presenta in anteprima il libro "La giostra zingara" del lucchese Franco Amato edito da Giovane Holden Edizioni. Franco Amato, commercialista, si dedica alla scrittura dal 2016, facendone uno strumento esplorativo, un laboratorio creativo, dove mettersi alla prova giocando con il reale. Il romanzo, ambientato a Lucca, racconta attraverso il ritrovamento di una lettera la storia di Rosa, del suo primo amore e dei motivi per cui, appena diciassettenne, fu abbandonata dal giovane giostraio del quale si era innamorata.

Introduce l'incontro la giornalista Anna Benedetto.

Ingresso libero.

"La giostra zingara" (Abstract)

Mentre il padre, ingegnere trasfertista nell'industria della carta, è costretto dal suo datore di lavoro a una lunga e impegnativa trasferta in Cina, Lisa scopre che la nonna paterna, Rosa, ha un segreto che custodisce da molto tempo. A diciassette anni, ebbe una storia d'amore con un giostraio di nome Andrej. Il giovane, in occasione dell'annuale celebrazione religiosa di Santa Croce, nel lontano 1966, rimase ferito quando la giostra di famiglia bruciò in un incendio. Adesso, dopo oltre cinquant'anni, Rosa annuncia che Andrej, prima di morire, le ha scritto per rivelarle il vero motivo che lo costrinse ad abbandonare la città di Lucca e la stessa Rosa.

Lisa, con l'aiuto dell'amico Lapo, vuole vederci chiaro, ma la strada verso la verità non è semplice e prevede, tra l'altro, una trasferta nella città rumena di Iași, dove vive, ormai novantatreenne, Gustave, il padre di Andrej.

Un romanzo emozionante, dagli imprevedibili risvolti. Nella narrativa di Franco Amato c'è una tale carica di fiducia nella vita da costituire già di per sé, in tempi di afflizione e di apocalissi proclamate, una notevole peculiarità di tratto.

Franco Amato

È nato a Lucca nel 1970. Si laurea in Economia e Commercio nel 1996 e due anni dopo consegue un master in Economia Applicata presso l'Università di Torino. Svolge la professione di Dottore Commercialista a Lucca, dove risiede felicemente. La scrittura è uno strumento esplorativo, un laboratorio creativo, dove mettersi alla prova giocando con il reale. Nel 2016 pubblica "Storie di Carta", romanzo che si frammenta in un caleidoscopio di racconti, mantenendo una sua unità.

Per informazioni: Miranda Biondi – Mobile 3384207994 – E-mail ufficiostampa@giovaneholden.it