A Palazzo Ducale un incontro sulla violenza di genere

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 16 maggio 2018, 09:15

Dopo il successo di “Era il pane dei poveri”, di “A ferro e fuoco” e “Nero come il carbone” di cui la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione, ora è la volta di “Con le mani e con il cuore”, prodotto da “Akka. Di.

martedì, 15 maggio 2018, 14:51

Una laurea magistrale, buona padronanza dell'inglese, un ottimo curriculum di studi, intraprendenza e una grande voglia di esplorare e superare i limiti della conoscenza. Sono questi i requisiti per provare ad accedere alla Scuola IMT Alti Studi Lucca dove nei giorni scorsi si è aperto il bando per l'ammissione al...

martedì, 15 maggio 2018, 13:47

Scienza, storia e arte per tutti: il Comune, i musei, le fondazioni e gli operatori fanno sistema per una ricca edizione di Amico Museo. Presentato stamani a palazzo Orsetti il programma. Oltre 20 eventi dal 18 maggio al 3 giugno e per la Notte dei Musei tante proposte per i...

lunedì, 14 maggio 2018, 15:26

La prima è arrivata da Tommaso Ialongo che ha donato al Centro studi il libretto della prima assoluta di Turandot andata in scena a Milano al Teatro alla Scala il 25 aprile 1926. Il libretto stampato da Casa Ricordi è molto raro, tanto che di recente un esemplare uguale a...

lunedì, 14 maggio 2018, 14:06

Lucca Art Fair, la fiera d’arte moderna e contemporanea giunta alla terza edizione, torna al Polo Fiere di Lucca dal 18 al 20 maggio 2018, confermandosi come autorevole punto di riferimento per il mercato dell’arte nazionale e, in particolare, del Centro Italia

lunedì, 14 maggio 2018, 12:42

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il WØM Fest, tre giorni di musica dal vivo, dal 24 al 26 di maggio nel giardino della cinquecentesca Villa Bottini, nel cuore di Lucca