Ancora una settimana di apertura per la mostra delle pittrici Elvira Colognori e Anna Garibotti

sabato, 12 maggio 2018, 11:17

Ultima settimana di visite alla mostra di pittura “La mia straordinaria normalità”, di Elvira Colognori e Anna Garibotti, allestita a cura di Marco Palamidessi nel Castello di Porta San Pietro, sulle Mura urbane, sede dell’Associazione Lucchesi nel Mondo.

La mostra, dunque, che chiuderà domenica prossima, 20 maggio, è mèta continua di visitatori e, soprattutto, di scolaresche. Domani, lunedì 14, sarà la volta delle classi della scuola materna Leone XII

Come d’abitudine, Elvira Colognori destinerà l’intero ricavato della vendita delle sue opere in attività benefiche. Quest’anno sarà a favore di Lucca Tuareg, un’associazione che si dedica alle popolazioni nomadi del Nord Niger, per le quali ha già realizzato numerosi progetti di promozione e sviluppo come due scuole per nomadi, pozzi per l’acqua, adozione a distanza di famiglie indigenti e di giovani per corsi di formazione.