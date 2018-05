Cultura e spettacolo



Cluster, ensemble di clarinetti nell'auditorium della Fondazione Bml

sabato, 12 maggio 2018, 09:33

Prosegue con successo l’attività della Cluster attraverso la Stagione di primavera che presenta ben dodici appuntamenti divisi in sei week end musicali nei mesi di aprile e maggio. Tutti a ingresso libero grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca che sin dal 2009 ha supportato tutta l’attività di questa associazione lucchese dedicata alla musica contemporanea. Domenica 13 , alle ore 17 , nell’Auditorium della Fondazione BML assisteremo ad un concerto singolare dato che avremo la possibilità di ascoltare un ensemble formato da ben undici clarinetti. Al suo interno troviamo vari tipi di questo affascinante ed espressivo strumento: dal “classico” clarinetto al corno di bassetto fino ai clarinetti bassi, creando una sorta di orchestra per strumenti a fiato molto originale e dalle variegate sonorità. L’ensemble è stato creato all’interno della classe di clarinetto di Carlo Failli all’Istituto Musicale P. Mascagni di Livorno e porta il nome di Pithecanthropus Clarinet Ensemble, quale omaggio a Charles Mingus. I brani del programma del concerto, a ingresso libero, sono in gran parte arrangiati per questo organico dal sassofonista Diego Carraresi, il quale, oltre ad aver rielaborato per il gruppo alcuni standard jazz, partecipa in più di un’occasione come strumentista ai concerti. Insieme alla triade Mingus- Ellington-Carraresi, compaiono, nel repertorio dell’ensemble, anche autori come Bach, Mozart e Stravinsky oltre ad autori contemporanei della Cluster come Arduino Gottardo e Girolamo Deraco. Completano il programma di questo originale ensemble, diretto da Carlo Failli, brani di Donatoni, Biasoni e De Sanctis De Bedictis