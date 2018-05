Cultura e spettacolo



Cluster, master di fisarmonica con Francesco Gesualdi

giovedì, 17 maggio 2018, 10:02

La Stagione di Primavera della Cluster continua la sua intensa attività dedicata alla musica contemporanea. Questa volta con appuntamento molto singolare dato che sabato 19, dalle ore 16 alle ore 19, ospiterà nei locali della Casermetta di San Colombano (mura urbane) una Master del noto fisarmonicista Francesco Gesualdi. La Master è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere a fondo le caratteristiche della fisarmonica moderna, sia dal punto di vista esecutivo che compositivo, considerando le grandi potenzialità sonore e di combinazioni strumentali espresse da questo strumento moderno. Il costo per partecipare a questa Master è di sole venti euro. Da rilevare che l’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini e grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca che supporta tutta l’attività della Cluster.



Francesco Gesualdi è riconosciuto come uno dei più originali e versatili fisarmonicisti italiani della sua generazione. Padrone di un ampio repertorio, caratterizzato da importanti composizioni della musica antica (ha trascritto opere di autori come Carlo Gesualdo, Antonio de Cabezon, Frescobaldi, Bach, Scarlatti) e della musica contemporanea, è regolarmente presente nei cartelloni delle più importanti stagioni concertistiche, di società di concerti, enti e teatri storici. Collabora con vari compositori contemporanei eseguendo nel mondo molte prime esecuzioni assolute a lui dedicate. In ottobre Francesco Gesualdi sarà di nuovo ospite della Cluster, in qualità di esecutore, in uno dei concerti del Cluster Music Festival.