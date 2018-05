Cultura e spettacolo



Cluster, nuovo concerto al Teatro di San Girolamo

giovedì, 3 maggio 2018, 09:23

La Stagione di Primavera della Cluster, l’associazione lucchese di musica contemporanea, continua con la sua attività rivolta in particolare alla presentazione di nuovi brani composti in prevalenza dagli oltre cinquanta soci. Un esempio è il prossimo appuntamento, previsto per sabato 5 alle ore 17 nel Teatro di San Girolamo, inserito nel Lucca Classica Festival, ampliando così il rapporto di collaborazione tra la Cluster e realtà culturali e didattiche della città. A questo evento collabora anche il Club Unesco di Lucca, dato che verrà realizzata una raccolta fondi per la campagna di co-action dell'Unesco per la ricostruzione dell'Università di Mosul distrutta dall'ISIS, aderendo alla campagna mondiale di supporto al patrimonio dell'umanità abbattuto da eventi bellici.



Il programma del pomeriggio musicale prevede l’esecuzione in prima assoluta di due opere da camera (canto e pianoforte) scritte da due giovani compositori , soci della Cluster, e perfezionate lo scorso luglio durante il corso internazionale di composizione per opera lirica italiana “Giacomo Puccini”, organizzato dalla Cluster e tenuto dal suo direttore artistico Girolamo Deraco e da altri artisti di livello internazionale (il corso è stato poi ripetuto due volte in Messico e prossimamente in Paraguay). Le opere si intitolano “S’è desta ?” (allegoria per soprano pianoforte e fixed media), musica e libretto di Stefano Teani e “Mia è la colpa?” (minimodramma per soprano, e piano). Musica di Andrea Bendetti. Libretto di Claudio D’Antonio. Esecutori saranno il soprano Maria Elena Romanazzi e il pianista Stefano Teani. Regia di Cataldo Russo.