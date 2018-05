Cultura e spettacolo



Complexity72h, alla scuola IMT un incontro tra studiosi di vari settori per tre giorni di ricerca, nel segno dell’interdisciplinarietà

lunedì, 7 maggio 2018, 16:03

Tre giorni intensi di ricerca alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, durante i quali studiosi di diverse discipline daranno vita a un singolare esperimento basato sull’interdisciplinarietà, che è tratto distintivo dell’attività di IMT.

Complexity72h è il nome del workshop che si svolge da oggi al 11 maggio nel complesso di S. Francesco, dove ha sede il Campus della Scuola, e vede la partecipazione di più di 40 ricercatori in arrivo da tutta Italia e dall’Europa che in 72 ore (tre giorni, appunto) svilupperanno progetti di ricerca ideati per l’occasione, la cui peculiarità sarà quella di fondere branche di studio anche molto diverse tra loro: dall’economia alla fisica, passando per l’ingegneria e la matematica. Il tutto all’insegna della massima collaborazione scientifica.

Il seminario è organizzato da Tiziano Squartini, ricercatore a IMT e membro dell’Unità di ricerca Networks, Alberto Antonioni, ricercatore alla University College London, ed Eugenio Valdano, ricercatore alla Universitat Rovira i Virgili di Tarragona. Durante i tre giorni, i partecipanti, divisi in gruppi, saranno affiancati da alcuni tutor, tra cui Giulio Cimini, Fabio Saracco e Angelo Facchini, docenti a IMT, e lavoreranno con il supporto degli approfondimenti curati da Guido Caldarelli, professore di Fisica alla Scuola IMT, Fosca Giannotti, ricercatore senior al Cnr di Pisa, Chiara Poletto, ricercatrice al French National Institute of Health and Medical Research, e Claudio Tessone dall’Università di Zurigo.