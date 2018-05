Cultura e spettacolo



Contesti diversi per imparare meglio: succede al liceo artistico

venerdì, 11 maggio 2018, 10:29

Come fare per motivare i ragazzi allo studio dell'algebra e della geometria, materie sempre meno amate dagli studenti? E a scrivere? Magari in modo corretto, cercando di spiegare le proprie idee, o semplicemente descrivere qualcosa che si è fatto con gli amici? Le difficoltà sembrano, a volte, insuperabili. Eppure la Matematica e l'Italiano forniscono competenze di base indispensabili per la vita da adulti. I ragazzi, però, non lo sanno o si rifiutano di ammetterlo.



Come risolvere questi problemi? Al Liceo Artistico Musicale un team di docenti ha accettato una scommessa: proporre agli studenti con maggiori difficoltà interventi di recupero basati su una didattica inclusiva e far nascere motivazione e interesse, ingredienti indispensabili per poter davvero “imparare”. Il progetto, un pacchetto di 30h pomeridiane per disciplina, è stato realizzato, grazie ai finanziamenti del PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”, dalle professoresse Catiuscia Corrente e Marcella Pastore per l'Italiano e da Tiziana Martini e Giorgio Dalzotto per la Matematica. I ragazzi, abolite l’ansia da prestazione e la paura di sbagliare, messi a loro agio in un ambiente informale, hanno esposto liberamente i loro dubbi e fatto domande. Lavorare a coppie o in piccoli gruppi ha dato maggiori possibilità a tutti di capire, grazie al confronto e all’aiuto reciproco. Altre “carte vincenti”: proporre “compiti di realtà” o esercizi sotto forma di gioco e usare tecnologie interattive. E i risultati? “Siamo riusciti a far capire ai ragazzi che l'algebra è uno strumento indispensabile anche per risolvere problemi in situazioni quotidiane e che le competenze matematiche possono risultare utili e divertenti nelle strategie di gioco. Rimangono delle incertezze ma molte difficoltà sono state affrontate e risolte.” afferma la professoressa Martini.



“Lavorare in un contesto diverso da quello della classe tradizionale ed estraneo, quindi, alla realtà della interrogazione e del voto sul registro, ha favorito un clima più tranquillo e disteso tra gli studenti, la collaborazione reciproca, la socializzazione e il venir meno dell’aspetto giudicante che caratterizza la lezione tradizionale. L’apprendimento è stato più efficace e i risultati, sicuramente, più soddisfacenti”, conclude la prof.essa Corrente che sottolinea l’importanza di questa esperienza come esempio di didattica alternativa a quella consueta, non sempre di successo.