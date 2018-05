Cultura e spettacolo



Dagli Stati Uniti per suonare al "Boccherini"

giovedì, 17 maggio 2018, 10:40

È decisamente nel segno dello sviluppo delle collaborazioni nazionale e internazionale il concerto che l’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” si appresta a proporre nell’ambito della stagione Open 2018. Venerdì 18 maggio, alle 21, nell’Auditorium di piazza del Suffragio, si esibirà infatti un ensemble formato da studenti e docenti dell’Istituto, del Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia e dellaTruman State University di Kirksville, in Missouri.

La collaborazione è nata nel 2017, quando la Truman State University, il Conservatorio "G. Puccini" e l'ISSM "L. Boccherini" hanno iniziato a lavorare insieme alla realizzazione di una serie di concerti dedicati ad Arnold Schoenberg. Nel gennaio scorso, una delegazione di insegnanti e studenti delle due istituzioni italiane hanno tenuto dei concerti presso il campus della Truman. Il progetto si concluderà con due concerti in Italia: il 18 maggio a Lucca, appunto, e il 19 maggio a La Spezia.

Insomma, uno scambio culturale e artistico che arricchirà senza dubbio i ragazzi delle tre istituzioni scolastiche, che avranno la possibilità di scambiarsi esperienze di vita, oltre professionali.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione della Serenade Op. 24, della Chamber Symphony N. 1 Op. 9e di due arrangiamenti di Schoenberg da Franz Schubert (Standchen) e da Luigi Danza (Funiculì Funicolà).

In occasione del concerto all’’Auditorium dell’Istituto, per l’ISSM “L. Boccherini” saliranno sul palco Paquito Chiti (corno), Alberto Grisafi (oboe), Maria Marcalli (clarinetto piccolo), Nicola Guazzagni (contrabbasso) e Aurora Orsini (chitarra). Per il Conservatorio “Puccini”, gli interpreti saranno Mirco De Mattei (corno), Luca Bianchi (clarinetto), Niccolò Sergi (fagotto), Ignazio Alayza (viola) e Marco Benucci (Baritono). Infine, per la Truman State University, gli studenti Donald Rabin, Meralda Dooley e Adam Barker, e i docenti Elaine Aubuchon e Brian Kubin.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it