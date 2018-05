Deraco è finalista al concorso internazionale di composizione in Belgio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 2 maggio 2018, 13:20

Si svolgeranno il 3 e 4 maggio gli eventi del Young Historians Festival, il primo festival italiano di storia rivolto ai ragazzi in età scolare, dalle elementari alla scuola superiore

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:36

Gli inediti saranno presentati venerdì 4 maggio alle 12:15 a Palazzo Ducale ed eseguiti sabato 5 maggio alle 12:15 all'auditorium “Boccherini”

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:12

La normalità può essere straordinaria? Si tratta di un ossimoro o di un plausibile, evocativo accostamento di parole? La risposta è del tutto evidente nella mostra di pittura di Elvira Colognori e Anna Garibotti, che si inaugura sabato 5 maggio, alle ore 17.30, nel Castello di Porta San Pietro, sulle...

mercoledì, 2 maggio 2018, 10:31

Parte alla grande il primo ciclo di incontri sulla storia della musica del 2018 ‘Friday I’m in Love’: venerdì 4 maggio, a partire dalle 21:30, allo Sky Stone & Songs, a ingresso libero, Giovanni Misuri parlerà infatti di Robert Wyatt, l’uomo dalle molte vite

mercoledì, 2 maggio 2018, 09:23

Un successo che adesso raddoppia: non solo l'uscita della nuova edizione dopo l'esaurimento della prima tiratura uscita in occasione di Lucca Comics e andata esaurita in poche settimane, ma adesso, sarà in libreria in contemporanea anche la versione inglese

mercoledì, 2 maggio 2018, 08:57

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto