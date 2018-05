Docenti e studenti a confronto sulla cittadinanza europea

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 7 maggio 2018, 14:45

Lucca Art Fair, la fiera d'arte moderna e contemporanea giunta quest'anno alla sua terza edizione, torna al Polo Fiere di Lucca dal 18 al 20 maggio, confermandosi come autorevole punto di riferimento per il mercato dell'arte nazionale e, in particolare, del Centro Italia

lunedì, 7 maggio 2018, 10:41

Grande riconoscimento e apprezzamento, per il proprio lavoro, al travel blog lucchese "Ricordi in Valigia" , che è stato invitato a partecipare alla manifestazione più importante e prestigiosa in ambito turistico di questi primi mesi del 2018 in Italia

domenica, 6 maggio 2018, 17:22

Nel mese di maggio l'attività artistica di Francesco Zavattari sarà prevalentemente dedicata al lancio di una nuova serie dalle caratteristiche molto particolari: domenica 13 maggio alle ore 18, infatti, a due passi dai fasti del Foro Traiano di Roma, il lounge bar Ex Galleria ospiterà l'esordio di Tavolozze

domenica, 6 maggio 2018, 15:08

Si tratta di un evento che si terrà in un solo giorno, il 27 maggio, e che si svolgerà nell’ambito della “XIX.a Festa della Sorgente” a Guamo visitabile nei giorni: 25/26 e 27 maggio e 2 e 3 giugno

domenica, 6 maggio 2018, 13:04

Tanti applausi sabato 5 maggio, nel centro trasfusionale dell'ospedale "San Luca" di Lucca per il concerto di Giulio D'Agnello (voce e chitarra) e Onda Acustica (Mauro Redini al mandolino e tamburello; Alessandro Sodini alla fisarmonica) con la partecipazione straordinaria della cantante Romina Malagoli, grande "voce" lucchese

sabato, 5 maggio 2018, 15:13

Domenica 6 maggio sarà la stella di Eleonora Abbagnato a splendere sulla città e sull’ultimo giorno di Lucca Classica Music Festival. La celebre étoile incontrerà il pubblico alle 12.15 all'auditorium “L. Boccherini”