Cultura e spettacolo



Doppio appuntamento allo Sky Stone: domenica concerto con il Supertrio e lunedì instore con Cromo

venerdì, 18 maggio 2018, 10:43

Due giorni, due appuntamenti allo Sky Stone & Songs: domenica protagonista è la musica del Supertrio, mentre lunedì sarà ospite il rapper Cromo.

Si inizia domenica 20, alle 18:30 con il ‘concertoinvetrina’ del Supertrio: i tre musicisti proporranno una serie di brani che hanno scritto la storia del rock in versione acustica: dai Beatles, ai Depeche Mode; dai Nirvana ai Ramones; dai Rolling Stones ai Pearl Jam.

Il Supertrio è una formazione nata sulla passione dei tre musicisti per la stessa musica e la voglia di riproporla in versione acustica. Alla chitarra e ai cori infatti c’è GiacomoDell’Immagine, chitarrista di grande esperienza e docente di questo strumento alla Jam Accademy di Lucca; alla voce e chitarra troviamo DevidWinter, grande talento della scena lucchese e frontman degli Atman nella loro ventennale carriera; alla voce e ukulele, infine, FedericoTaddeucci, cantante da anni di una delle più apprezzate Pear Jam Tribute d’Italia, i Pearl Pusher.

Il secondo appuntamento, invece, è per lunedì 21, quando alle 15 il rapper Cromo sarà allo Sky Stone & Songs per presentare ‘Oro Cromato’ e incontrare i suoi fans. Il disco arriva dopo il successo della hit ‘Italieno’ – certificato oro per le vendite con oltre 5 milioni di stream. Cromo, rapper di Molassana (un quartiere di Genova), classe ’98, inizia a produrre musica per il primo mixtape ufficiale ‘Ck47’ nel 2013 e si distingue subito come freestyler, vincendo vari contest. Fin dall’inizio della sua carriera ha deciso di mettere il linguaggio e la vita del suo quartiere nelle sue canzoni, che non mancano mai di avere uno slogan e guardano allo stile americano

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it