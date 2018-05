Cultura e spettacolo



Giovanni Passalia in concerto all'Auditorium "Boccherini" per Open Piano

venerdì, 11 maggio 2018, 12:13

Sabato 12 maggio, alle 21, nuovo appuntamento con la grande musica classica offerto dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”.

Ospite della rassegna Open Piano, il pianista lucchese Giovanni Passaliache presenterà un programma molto interessante e vario che spazia dagli anni a cavallo tra Settecento e Ottocento di Beethoven fino alla seconda metà del Novecento, con Malipiero.

Ad aprire il concerto sarà proprio Ludwig van Beethoven, con le 6 variazioni in Fa maggiore su un tema originale op. 34 dedicate nel 1802 alla principessa Babette Odescalchi. A seguire, sempre di Beethoven, le 15 Variazioni e fuga per pianoforte in mi bemolle maggiore op. 35, scritte anche queste nel 1802 (l'anno d'inizio della composizione della Sinfonia n. 3 "Eroica") e pubblicate nel 1803, con dedica al conte Moritz von Lichnowsky. Ci si avvicinerà al Novecento con la cupa Berceuse héroïque in onore del Re del Belgio e delle sue truppedi Claude Debussy, esplorando poi il secolo scorso con i Poemi Asolani di Gian Francesco Malipieroe la suite per pianoforte di Maurice Ravel intitolata Le tombeau de Couperin.

Giovanni Passaliasi è diplomato in pianoforte all’ISSM “L. Boccherini” per perfezionarsi poi a Roma e al Mozarteum di Salisburgo. Si è classificato secondo assoluto al Concorso “B. Bartòk” di Roma interamente dedicato alla musica del Novecento ed è stato finalista al Concorso Internazionale “A. Casella” di Napoli. Ha tenuto molti concerti sia da solista che in formazioni cameristiche in molte città suonando anche all’Auditorium della Rai di Napoli con l’Orchestra “A. Scarlatti” della RAI di Napoli e registrando per Radio3.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it