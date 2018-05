Giuliano Amato a Lucca per i 70 anni della Costituzione

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 3 maggio 2018, 16:39

Prende il via da Lucca la prestigiosa partnership artistica tra Terna e il Maestro Uto Ughi, eccellenza violinistica italiana nel mondo, con il progetto ‘Energia in musica dall’Italia’, una collaborazione unica nel suo genere per diffondere la musica classica attraverso il nostro Paese

giovedì, 3 maggio 2018, 15:04

C'è anche l'ospedale "San Luca" di Lucca tra i luoghi dei concerti della quarta edizione di Lucca Classica Music Festival, la grande manifestazione in programma dal 3 al 6 maggio 2018 con l'organizzazione di Associazione Musicale Lucchese, Teatro del Giglio e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca insieme a moltissime...

giovedì, 3 maggio 2018, 14:38

Le onde gravitazionali che si trasformano in danza, un concerto in cui il pubblico "diventa orchestra" e la musica di Bach legata all'esperienza del buio. Questo e molto altro per la seconda giornata del Lucca Classica Music Festival

giovedì, 3 maggio 2018, 10:12

Sabato 5 maggio alle ore 18.00 a Lucca presso la Trattoria da Ildo (via San Donato, 1739) in occasione dell'evento Aperibook si presenta in anteprima il libro "La giostra zingara" del lucchese Franco Amato edito da Giovane Holden Edizioni

giovedì, 3 maggio 2018, 09:51

Venerdì 4 maggio, alle ore 21.00, a Lucca, Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca, piazza San Martino, 7, appuntamento con il libro “Miraggio di un film – Carteggio De Castro, Rossellini, Zavattini” a cura diMaria Carla Cassarini(Edizioni Erasmo – 2017)

giovedì, 3 maggio 2018, 09:23

Prossimo appuntamento, previsto per sabato 5 alle ore 17 nel Teatro di San Girolamo, inserito nel Lucca Classica Festival, ampliando così il rapporto di collaborazione tra la Cluster e realtà culturali e didattiche della città