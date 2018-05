Guitar festival, quinta e sesta tappa della “Maratona brouwer” con gli allievi del “Boccherini” e il quartetto domino

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 7 maggio 2018, 17:52

Il Festival di Pasqua e Pentecoste - giunto ormai alla sua 19^ edizione, anche quest'anno in memoria di Herbert Von Karajan - torna l'11 maggio alla chiesa di San Giovanni (dalle 21,15) con la Notte Barocca

lunedì, 7 maggio 2018, 16:03

Tre giorni intensi di ricerca alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, durante i quali studiosi di diverse discipline daranno vita a un singolare esperimento basato sull’interdisciplinarietà, che è tratto distintivo dell’attività di IMT

lunedì, 7 maggio 2018, 14:45

Lucca Art Fair, la fiera d'arte moderna e contemporanea giunta quest'anno alla sua terza edizione, torna al Polo Fiere di Lucca dal 18 al 20 maggio, confermandosi come autorevole punto di riferimento per il mercato dell'arte nazionale e, in particolare, del Centro Italia

lunedì, 7 maggio 2018, 10:59

Si sono da poco conclusi, presso l’ITE “F. Carrara”, i due seminari sulla cittadinanza europea che, per iniziativa dei professori Antonella Tessitore e Stefano Stagi, hanno coinvolto l’intero corso A dell’indirizzo “Relazioni internazionali”

lunedì, 7 maggio 2018, 10:41

Grande riconoscimento e apprezzamento, per il proprio lavoro, al travel blog lucchese "Ricordi in Valigia" , che è stato invitato a partecipare alla manifestazione più importante e prestigiosa in ambito turistico di questi primi mesi del 2018 in Italia

domenica, 6 maggio 2018, 17:22

Nel mese di maggio l'attività artistica di Francesco Zavattari sarà prevalentemente dedicata al lancio di una nuova serie dalle caratteristiche molto particolari: domenica 13 maggio alle ore 18, infatti, a due passi dai fasti del Foro Traiano di Roma, il lounge bar Ex Galleria ospiterà l'esordio di Tavolozze