Il Berkeley Wind Ensemble in San Romano

venerdì, 18 maggio 2018, 09:23

Il Berkeley Wind Ensemble dell’Università della Californiasi esibirà nell’Auditorium di San Romano lunedì 21 maggio alle 21:00.

Si tratta di un concerto gratuito che fa parte di una tournée , organizzata dal 15 al 25 maggio, che comprende esibizioni in Croazia e in Italia , realizzate da uno degli ensemble classificato per diversi decenni tra i migliori dipartimenti musicali degli Stati Uniti. Il Berkeley Wind Ensemble, composto da 50 studenti di alto livello (età compresa tra 18 e 23 anni), sarà diretto da Robert Calonico e si esibirà in brani di Holst, Lauridsen, Bernstein, Della Cese, Grainger, Gorb, Aquilanti.

Le persone interessate possono registrarsi su concert@wenstravel.com per essere sicuri di un posto.

L’Università californiana della Berkley offre un'ampia varietà di corsi che consentono agli studenti di creare programmi adatti agli interessi individuali attraverso spettacoli di grande livello. La “Berkley” ha sempre condiviso in tutti questi anni i gruppi universitari comunitari e universitari nella zona della baia di San Francisco, con esibizioni anche con ensemble locali delle scuole superiori. Da evidenziare infine che l’Università della California ha commissionato la composizione di nuovi brani a numerosi docenti della “Berkley” e di altri musicisti di università americane, realizzando un valido e costruttivo rapporto di collaborazione .