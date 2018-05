"Il Naso e la Storia": apertura straordinaria per il percorso olfattivo a Palazzo Ducale

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 18 maggio 2018, 14:26

L'ITS HOMA è una scuola di specializzazione post-diploma, finanziata con il POR FSE 2014/2020 nell’ambito di Giovanisì e alternativa all'università, che consente un rapido accesso al mondo del lavoro

venerdì, 18 maggio 2018, 10:45

“Amico Museo 2018”: per la “Notte dei musei” sabato 19 maggio aperti di sera il Museo Cresci e il Museo del Risorgimento a Palazzo Ducale. Porte aperte di sera anche al Museo etnografico di S. Pellegrino in Alpe (Castiglione Garfagnana)

venerdì, 18 maggio 2018, 10:43

Due giorni, due appuntamenti allo Sky Stone & Songs: domenica protagonista è la musica del Supertrio, mentre lunedì sarà ospite il rapper Crom

venerdì, 18 maggio 2018, 09:23

Si tratta di un concerto gratuito che fa parte di una tournée , organizzata dal 15 al 25 maggio, che comprende esibizioni in Croazia e in Italia , realizzate da uno degli ensemble classificato per diversi decenni tra i migliori dipartimenti musicali degli Stati Uniti

venerdì, 18 maggio 2018, 09:11

Un libro sulle bizze ma anche una "caccia streghe" per un'avventura in piena regola: "La strega delle bizze". La sua autrice, Ilaria Bonuccelli, la porta a Lucca domani pomeriggio (sabato 19 maggio) alle 17 alla libreria Pensieri Belli (via Vittorio Veneto, centro storico)

giovedì, 17 maggio 2018, 17:32

Dopo il successo di un anno fa, il Puccini e la sua Lucca Festival - rappresentato dall'Orchestra Filarmonica di Lucca, dal Coro Lirico della Versilia, dai solisti Simone Frediani, Gabriele Spina, Fabiola Formiga e Francesca Maionchi, sotto la bacchetta di Andrea Colombini - torna ad esibirsi per il Gala degli...