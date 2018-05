Il professor Pietrini domenica a Bologna tra i relatori del 'Festival della scienza medica'

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 5 maggio 2018, 15:13

Domenica 6 maggio sarà la stella di Eleonora Abbagnato a splendere sulla città e sull’ultimo giorno di Lucca Classica Music Festival. La celebre étoile incontrerà il pubblico alle 12.15 all'auditorium “L. Boccherini”

sabato, 5 maggio 2018, 12:56

È stata presentata alla stampa oggi (5 maggio) “La mia straordinaria normalità”, la mostra allestita nella Casermetta “Castello” di porta San Pietro dell’Associazione Lucchesi nel Mondo e curata dal critico d’arte Marco Palamidessi, che attraverso le pitture di Elvira Colognori e Anna Garibotti tenta di indagare le ragioni di questo...

sabato, 5 maggio 2018, 09:39

Una domenica all’insegna del rap, quella in programma per il 6 maggio allo Sky Stone & Songs in piazza Napoleone a Lucca. A partire dalle 14:30, infatti, arriva GionnyScandal. Anzi, torna, perché il giovane rapper era già stato a Lucca a ottobre 2016 per l’uscita di ‘Reset’.

venerdì, 4 maggio 2018, 14:36

Il Puccini Museum, in occasione di Lucca Classica Music Festival, organizza degli appuntamenti dedicati alle famiglie, in particolare si tratta di laboratori didattici, giochi e visite animate per avvicinare i bambini al mondo della musica e dell’opera un’opportunità in più per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura e del divertimento

venerdì, 4 maggio 2018, 14:30

Le problematiche dei giovani, il ruolo dei docenti, della scuola, dei genitori nell'approccio educativo e come si rapportano gli uni con gli altri. Di questo e molto altro si parlerà mercoledì 9 maggio, a Palazzo Ducale (sala Tobino), alle 9.15, nel corso della conferenza intitolata “La Parola ai Giovani” tenuta...

venerdì, 4 maggio 2018, 13:07

Gli inediti di Puccini e Rossini in anteprima mondiale, il premio Lucca Classica 2018 all’”imprenditore umanista” Brunello Cucinelli seguito dall’atteso ritorno del pianista Pietro De Maria (alle 17:30 al Teatro del Giglio) e una grande chiusura nella chiesa di S.