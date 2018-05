Cultura e spettacolo



Il "Sogno di Lorenzo" premiato alla rassegna nazionale di Serra San Quirico

mercoledì, 9 maggio 2018, 11:04

Il Gruppo di Teatro Educazione "Gianburrasca" che fa parte dell'Associazione Teatrale "Guarnieri" di Lucca è stato premiato tra i migliori progetti di Teatro educazione italiani con la segnalazione "Segni Particolari". I ragazzi guidati dall'Operatore Teatrale Miriam Iacopi hanno presentato alla Rassegna Nazionale Di Serra San Quirico la restituzione di un percorso che ha avuto Don Milani come oggetto di studio e ricerca.



"Una gioia per noi, questo riconoscimento - spiega la regista Miriam - il sogno di Lorenzo è stato per il gruppo un forte momento di crescita e la motivazione del premio lo rappresenta completamente".



Il commento al premio riporta questo: "Per il lavoro svolto in maniera filologica e di ricostruzione in un setting teatrale dove l'emozione della relazione porta ad una crescita della cura dell'altro in maniera totalizzante. La lezione di Don Milani è stata non solo compresa ma sviluppata e contestualizzata dagli adolescenti di oggi."

il "Sogno di Lorenzo" sarà replicato Mercoledì 16 Maggio a Firenze in una Rassegna della Fondazione Toscana Spettacolo; a seguire il 23 Maggio alle ore 16:30 a Lucca, in un momento di incontro con i ragazzi del Villaggio del Fanciullo dove sarà presente anche Franco Gesualdi e infine alla Rassegna "La Scuola si presenta" giovedì 31 Maggio alle ore 20:30 presso il Teatro di S. Girolamo a Lucca. I biglietti saranno gratuiti fino ad esaurimento posti.