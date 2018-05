Cultura e spettacolo



Impresa simulata all'Istituto Civitali con "Impariamo giocando"

giovedì, 17 maggio 2018, 13:24

“Far divertire i bambini, intrattenere le persone anziane e aiutare i disabili nelle attività quotidiane”. A questo hanno pensato gli studenti delle classi terza A e C dell'Istituto Civitali, dell'Isi Machiavelli di Lucca, indirizzo servizi socio-sanitari.

I ragazzi, una ventina, si sono costituti in un’impresa cooperativa simulata, “Impariamo giocando”, che ha un proprio cda, uno statuto, una gestione del bilancio e un’efficientissima organizzazione interna.

Gli studenti, con i loro docenti Stefano Poggeschi, Chiara Masini e Giuseppina Grimaldi, organizzeranno attività per bambini, momenti ricreativi per anziani e per disabili. Banca di Pescia e Cascina, era presente il responsabile Relazioni Esterne Luca Silvestrini, sostiene l’impresa cooperativa simulata attraverso percorsi di affiancamento nella fase di costituzione e con approfondimenti di educazione al credito e finanziaria.

Si tratta di un percorso di autonomia questo che si inserisce nell’iniziativa “Toscana 2020” promosso da Confcooperative Toscana e Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, con riferimento al nuovo progetto di alternanza scuola lavoro di Confcooperative, Coop Work In Class.