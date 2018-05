Cultura e spettacolo



Incontro sulla storia della musica: domani tocca ai The Clash

giovedì, 17 maggio 2018, 10:41

Hanno scritto la storia del punk con la loro musica irriverente e hanno, di fatto, caratterizzato un’epoca: sono i Clash che saranno i protagonisti, domani (venerdì 18), a partire dalle 21:30 dell’incontro a ingressolibero, allo SkyStone & Songs sulla storia della musica ‘Friday I’m in Love’.

Sarà Carlo Puddu che traccerà la storia di questo gruppo: i Clash – attivi dal 1976 – vennero acclamati dalla critica dell’epoca e si sciolsero 10 anni dopo, in pieni Anni Ottanta, quando, di fatto, il punk aveva perso il suo smalto. Formati da Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon, Nick ‘Topper’ Headon, in breve divennero famoso per la varietà della loro proposta musicale: la loro musica, infatti, spaziava dal reggae, al dub, al rock, al rockabilly, ma anche le loro esibizioni live erano sempre di grande interesse, sia per l’intensità sul palco, sia per i testi fortemente politicizzati e inseriti nel contesto storico, cosa questa che li contraddistingueva dalla maggior parte delle altre formazioni punk. La rivista ‘Rolling Stone’ li ha inseriti al ventottesimo posto nella classifica degli artisti immortali.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it