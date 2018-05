Cultura e spettacolo



La cantautrice lucchese Francesca Magnelli vince al concorso canoro nazionale "Dis Canto"

mercoledì, 16 maggio 2018, 09:19

Ancora un importante premio si va ad aggiungere alla ricca bacheca della cantautrice lucchese Francesca Magnelli in arte Frances. La cantante si aggiudica infatti, il premio speciale per la miglior musica al concorso Dis Canto - Festival della canzone d'autore 2018, che si è tenuto ad inizio mese presso il Teatro Rossini di Pontasserchio, ha vinto con il brano: “Io so scrivere canzoni” del quale ne è autrice. A questa manifestazione canora nazionale per la canzone inedita, Frances, aveva già collezionato altri successi come essere stata la vincitrice assoluta nel 2004 e ricevuto il premio di miglior testo nel 2006 e 2013. Con l’attuale premio per la migliore musica quindi praticamente chiude il cerchio di aver vinto tutto al concorso Dis Canto.

L’artista lucchese (che è anche un’apprezzata pittrice e creatrice di moda), aggiunge quindi un nuovo premio nel suo palmares di successi di cui ne ricordiamo alcuni come: due premio “Umberto Bindi” a Genova nel 2006 e 2007 per il miglior testo, 1.a classificata al “Fornaci In … canto” nel 2014 e premiata quale miglior testo e premio improvvisazione e nel 2015 e 2016 ha ricevuto il premio miglior testo; in terra labronica al prestigioso concorso nazionale “Pegaso Music Festival Livorno” il suo nome spicca nell’albo d’oro di questa manifestazione per ben tre volte: nel 2007, 2014 e 2016 nella categoria inediti e due volte 1a classificata al Premio Tirreno ricevendo il premio critica ed il premio miglior presenza scenica. Dal 2004 numerosi sono inoltre stati i premi regionali vinti.

Nonostante tutto questo Frances ha ancora un sogno nel cassetto, quello di cui ad oggi ne è in attesa di realizzare, ovvero un live teatrale.