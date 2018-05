Cultura e spettacolo



"La strega delle bizze" di Ilaria Bonuccelli arriva a Lucca

venerdì, 18 maggio 2018, 09:11

Un libro sulle bizze ma anche una "caccia streghe" per un'avventura in piena regola: "La strega delle bizze". La sua autrice, Ilaria Bonuccelli, la porta a Lucca domani pomeriggio (sabato 19 maggio) alle 17 alla libreria Pensieri Belli (via Vittorio Veneto, centro storico), dopo la presentazione a Viareggio e al Salone del Libro di Torino, in collaborazione con il blog dedicato alle famiglie "Lucca Kids" e quello dedicato ai giochi "Gattaiola.it".

Il secondo titolo della scrittrice dopo "Il Delfino Zecchino", stavolta edito da Topffer, va dritto al cuore della questione "bizza" e al valore del volersi bene in una famiglia. A conti fatti, solo il coraggio infatti può davvero fare la differenza. Lo scopriranno bambini e genitori presenti, anche al piccolo laboratorio che seguirà l'incontro, a ingresso libero.