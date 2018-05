Cultura e spettacolo



La strega delle bizze di Ilaria Bonuccelli arriva a Lucca

lunedì, 14 maggio 2018, 10:12

Sabato 19 maggio alle 17 alla Libreria Pensieri Belli Ilaria Bonuccelli presenta il suo secondo libro per bambini "Letture, laboratorio e... niente bizze!"

Una bizza di troppo durante una festa in giardino attrae le attenzioni di una strega malefica. E ora cosa potranno fare Giulia e Mattia? Nascondersi non servirà. Ma per fortuna...

Un libro sulle bizze ma anche una "caccia streghe" per un'avventura in piena regola: "La strega delle bizze". La sua autrice, Ilaria Bonuccelli, la porta a Lucca sabato 19 maggio alle 17 alla libreria Pensieri Belli (via Vittorio Veneto, centro storico), dopo la presentazione a Viareggio e al Salone del Libro di Torino, in collaborazione con il blog dedicato alle famiglie "Lucca Kids" e quello dedicato ai giochi "Gattaiola.it".

Il secondo titolo della scrittrice dopo "Il Delfino Zecchino", stavolta edito da Topffer, va dritto al cuore della questione "bizza" e al valore del volersi bene in una famiglia. A conti fatti, solo il coraggio infatti può davvero fare la differenza. Lo scopriranno bambini e genitori presenti, anche al piccolo laboratorio che seguirà l'incontro, a ingresso libero.