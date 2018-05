Cultura e spettacolo



"Le Ragazzacce": studio contemporaneo del corpo femminile di Nicol Claroni e Beatrice Taccogna

lunedì, 14 maggio 2018, 09:38

L'associazione culturale LUM continua la collaborazione con MMAD allo Spazio San Donnino con "Le Ragazzacce", nuovo progetto di Nicol Claroni, fotografa e presidente in carica del LUM e Beatrice Taccogna, pittrice e illustratrice residente nella provincia di Pisa.

Il vernissage della mostra si terrà giovedì 17 maggio alle ore 19 presso lo Spazio San Donnino.

Le Ragazzacce è una mostra fotografica di ritratti in bianco e nero realizzati da Claroni sui quali interviene la mano di Taccogna la quale dà il là ad una fusione tra i due linguaggi artistici utilizzati: fotografia e disegno si uniscono, instaurando una interazione che assomiglia ad un flusso continuo di emozioni legate al corpo femminile e alla donna in tutta la sua interezza.

Le due artiste, a quattro mani e due cuori, dialogano con se stesse e la propria arte, creando una performance fotografata, dove il corpo è simbolo di psiche e materia vivente. Corpo come strumento per esprimere il sé e raccontare storie, corpo privato che muta in corpo pubblico, condiviso, che nelle varie esperienze vissute, accomuna diverse donne. L'ispirazione è generata e modellata dall'incontro della coppia dei medium utilizzati, la fotografia si ispira alla pittura ed è poi la pittura stessa che si aggiunge alla foto nel creare tavole che catturino i pensieri e le convinzioni di donne libere, pensanti e senza filtri.

Per festeggiare questa mostra incentrata sull'arte femminile che porta avanti il percorso iniziato con Mujeres due anni fa, LUM, in concomitanza con Lucca Art Fair, ha organizzato degli eventi musicali durante il primo weekend di apertura della mostra.

18 maggio - Tommaso Simi in concerto, accompagnato da una performance di Valerie Claroni (ingresso gratuito)

19 maggio - LUM BACKYARD #01 presenta i Black Heart sound system nel giardino dello Spazio San Donnino con la partecipazione di TRSND - Trasando Stuff e Catalina Torres con El Restorancito project. (ingresso a biglietto)