Lucca Classica, oltre 30 gli eventi in programma per sabato

venerdì, 4 maggio 2018, 13:07

Gli inediti di Puccini e Rossini in anteprima mondiale, il premio Lucca Classica 2018 all’”imprenditore umanista” Brunello Cucinelli seguito dall’atteso ritorno del pianista Pietro De Maria (alle 17:30 al Teatro del Giglio) e una grande chiusura nella chiesa di S. Francesco, con Uto Ughi e il suo ultimo lavoro discografico, accompagnato al pianoforte da Andrea Bacchetti (alle 20:15).

Quella di sabato 5 maggio sarà una giornata davvero speciale per Lucca Classica, con un programma ricchissimo che conta più di 30 appuntamenti in vari luoghi della città. Si inizia di buon mattino, alle 9:45 in Sala Ademollo (Palazzo Ducale), con un omaggio al contrabbasso e alla musica di Bottesini e, a seguire, di Schubert e Bach, interpretati da musicisti diversi. Sempre in Sala Ademollo proseguiranno anche gli appuntamenti con la musica russa de “La nota rossa” di Oreste Bossini, interpretata dal Quartetto Guadagnini.

Alle 12, “Porte aperte a Palazzo Orsetti”, pronto a svelare ai partecipanti i suoi angoli più segreti con una guida d’eccezione: il sindaco Alessandro Tambellini. Non mancherà la musica, con i violoncellisti della classe di Enrico Bronzi al Mozarteum di Salisburgo.

Alle 12:15, all’Auditorium “Boccherini”, l’atteso appuntamento con l’esecuzione degli Inediti per pianoforte di Giacomo Puccini e Gioachino Rossini, interpretati rispettivamente da Simone Soldati e Alessandro Marangoni.

Nel pomeriggio un altro atteso ritorno, quello di Danilo Rossi (Sala Ademollo, alle 15) e la sua viola, accompagnato al pianoforte da Stefano Bezziccheri. Alle 17, si rinnova il binomio Lucca Classica e Anteprima Vini, al Real Collegio, dove il violoncello di Giuseppe Barutti accompagnerà alcuni momenti della prima giornata della rassegna dedicata ai vini della costa toscana.

Da non dimenticare l’evento organizzato dal Liceo artistico musicale, che per tre ore (dalle 15 alle 18, S. Agostino) aprirà le sue porte per ospitare una serie di concerti che avranno come protagonisti gli studenti.

A contrappuntare l’intensa giornata di musica ci saranno poi le tante iniziative riservate ai bambini (al Puccini Museum-Casa natele con Cristiana Traversa; l’iniziativa “Boccherini sulle mura” al baluardo S. Colombano; “Il giardino segreto” all’orto botanico; “Il piccolo principe in S. Cristoforo, con i bimbi del Laboratorio Orchestrale Lucchese, per citarne alcuni), gli appuntamenti con Ilaria del Carretto nella sacrestia della Cattedrale di S. Martino, la filarmonica G. Puccini che si esibirà per le vie del centro storico.

Insomma, un programma davvero intenso, che si chiuderà con il bel dialogo tra Uto Ughi e il pubblico, al termine del concerto del Maestro in S. Francesco.