Omaggio a Frida: oltre 70 artisti da tutto il mondo in mostra all'orto botanico

giovedì, 10 maggio 2018, 14:24

Dal 12 al 22 maggio all'Orto Botanico di Lucca, si terrà la Mostra d'arte internazionale “Omaggio a Frida” a cura di Amedeo Fusco e Vittorio Tosto, organizzata dal Centro di Aggregazione Culturale Fusco in collaborazione con il Comune di Lucca e Photo Lux Festival e con il patrocinio dell'Ambasciata del Messico in Italia.

La mostra vuole diffondere in maniera ancora più pregnante il ricordo di un'artista e una donna di grande spessore e divulgare la forza con cui affrontava la vita attraverso l'arte. L'esposizione, diventata itinerante, è partita da Roma, per l'esattezza dalla Cancelleria Vaticana, proseguendo per Bergamo, alla Sala Manzù e l'Instituto Cervantes di Milano. Ora approda all'Orto Botanico di Lucca, dove sarà inaugurata sabato 12 maggio alle 18.00. Saranno presenti, oltre ai curatori e ad alcuni artisti, il presidente del consiglio della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco Alessandro Tambellini, un esponente dell’Ambasciata del Messico e il console onorario del Messico Cosimo di Nocera.

“Omaggio a Frida” presenta al pubblico opere di pittura, scultura, fotografia e pirografia realizzate da oltre settanta artisti contemporanei provenienti da ogni parte del mondo e pensate proprio appositamente per rendere omaggio all'artista messicana Frida Kahlo.

Questi gli artisti che esporranno le loro opere: Xavier Yarto, Michelangelo Lacagnina, Nara Kirakosyan, Pasquale Vulcano, Francesca Barnini, Emanuele Bellio, Katia Buffolo, Patrizia Villani, Roberto Trucco, Annalisa Cavallo, Sergio Cimbali, Manuela Distefano , Luca Ceccanti, Marcello Di Pierro, Francesca Burrascano, Gianfranco Brusegan, Ubaldo Petroni, Simona Benedetti, Lucio Morando, Fabrizio Viola, Mariella Mascaro, Silvana Occhipinti, Isabella Maria B, Maddalena Pumpo, Barbara Guarini, Angelo Mangione, Orlando Tocco, Carmelo Carrubba, Maria Nencioni, Beatrice Nicosia, Manola Caribotti, Paola Ummarino, Laura Longhitano, Giorgio Trucco, Paolo Cutrano, Dania Minotti, Piera Narducci , Maria Rosa Beghelli, Maria Pia Mucci, Maura Pusceddu, Raquel della Pina, Lina Mariolu, Barbara Puglisi, Bernardetta Olla, Adriana Schembari, Reyna Zapata, Ombretta Montanelli, Matteo Caramaschi, Ale Arreola De Calderoni, Alessio Schiavon, Angelo Criscione, Lorella Calisi, Mariagrazia Impagnatiello, Agostino Viviani, Mariagrazia Diquattro, Cristina Cateni, Maria Occhipinti, Paola Abbruzzese , Salvo Distefano, Paola Galli, Miria Nardini, Laura Girardello, Giovanni Peroncini, Annarita Camassa, Federica Furci, Maria Ana Deimichei, Francesco Santucci, Domynat Natale, Nina, Stefano Lorandi , Silvano Ruffini, Demmy Avanzi, Claudia Colnago , Angela Giovanetti, Pierluigi Biagioni, Sara Ghedin.

La mostra resterà aperta e visitabile per 10 giorni, fino al 22 maggio, negli orari di apertura dell'Orto Botanico, dalle 10.00 alle 18.00.