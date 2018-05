Cultura e spettacolo



Omaggio a Frida Kahlo

sabato, 12 maggio 2018, 22:41

di virginia volpi

Si è inaugurata questo pomeriggio all’orto botanico di Lucca, la mostra “Omaggio a Frida”, a cura di Amedeo Fusco e Vittorio Tosto.



Prima mostra in assoluto riguardante l’artista messicana Frida Kahlo, a stupire non è solo l’insolita location, ma anche la varietà di tecniche e di espressione degli oltre 70 artisti che hanno creato le loro opere. Tra pittura, scultura, fotografia e pirografia, si ripercorrono delle tappe emotive dell’artista.



“Il messaggio di Frida che intendiamo portare - ha spiegato Fusco - è questo: nonostante la vita ti costringa in ginocchio, schiena dritta nonostante tutto; l’arte è il fulcro da cui prende vita l’energia”.



“Gli artisti che si sono cimentati su questa artista complessa - ha aggiunto il sindaco Alessandro Tambellini - mi hanno colpito perché ognuno di loro è riuscito a far emergere una fase della sua vita. Un esempio unico di una donna che è riuscita a trasfigurare sé stessa e che ha visto tardi la sua affermazione: un grande esempio di riscossa femminile”.



La mostra è organizzata dal centro di aggregazione culturale Fusco con il comune di Lucca e Photolux festival, con il patrocinio dell’ambasciata del Messico. Da oggi fino al 20 maggio, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, ingresso libero.



“Frida Kahlo è entrata nella mia vita grazie ad Amedeo - ha concluso Vittorio Tosto - poiché ne conoscevo lontanamente il nome e la storia. Ma dopo tre giorni mi sono sentito amico di questa profonda artista, e in dovere, quasi, di renderle omaggio. Sembrava impossibile, c’era pochissimo tempo ma alla fine in soli venti giorni siamo riusciti a creare una mostra d’arte che a cose normali richiederebbe dai sei agli otto mesi di lavoro. Questa è una grande soddisfazione”.