Cultura e spettacolo



“Omicidio al Cairo” e “Gli Addii” al Circolo del Cinema

mercoledì, 16 maggio 2018, 12:20

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 17 maggio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato in prima visione Omicidio al Cairo di Tarik Saleh. Sono i giorni precedenti la cosiddetta Rivoluzione Egiziana del 2011. In un contesto di malcontento sociale e di forti tensioni, Tarik Saleh inserisce l'uccisione di una bellissima cantante Lalena, ispirandosi ad un fatto di cronaca. Protagonista un detective raccomandato e corrotto, che, tuttavia svilupperà una coscienza che lo spingerà alla ricerca della verità, al di là di ogni possibile conseguenza. Un thriller costruito ad arte, che tiene alta l'attenzione dello spettatore e che restituisce in maniera realistica lo stato di degrado di un paese povero e lacerato.. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 21 maggio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà la proiezione, in prima visione a Lucca de Gli Addii un film di Enrico De Angelis. E’ possibile vivere senza miti e senza utopie? Probabilmente no. Ma è possibile essere così ingenui da credere nei miti e nelle utopie? Se cerchiamo di vedere da vicino i miti (le fantasie, le speranze) che ci sospingono nella vita, se cerchiamo di confrontarli con la vita quotidiana, a quali risultati arriviamo? L'esitazione a interrogarci è comprensibile, perché poi – scontate tutte le delusioni o almeno smessi i trionfalismi – ci sarebbe da rispondere alla domanda: che cosa fare, allora? Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.