Prende forma il progetto "Accademia dei Dubitanti"

mercoledì, 9 maggio 2018, 12:26

Sta prendendo forma il nuovo progetto ideato da Maurizio Guccione che ha come obiettivo la realizzazione di un gruppo culturale al quale, l’ideatore, sta lavorando da tempo. Si chiamerà Accademia dei Dubitanti e avrà lo scopo di stimolare uomini e donne che coltivano la passione per tutto quello che è cultura; negli incontri mensili, infatti, si dibatteranno argomenti che vanno dalla storia alla filosofia, dalla medicina alle scienze naturali, dal giornalismo al teatro, dalle scienze giuridiche alla scuola, cercando di coinvolgere il maggior numero di persone. Gli incontri, secondo il progetto, saranno tenuti da cultori delle singole discipline che sosterranno le proprie idee nei confronti delle quali, gli uditori, potranno muovere osservazioni interagendo dopo la fase introduttiva dell’argomento.



“Ho scelto di chiamarla un po’ ironicamente Accademia dei Dubitanti – afferma Maurizio Guccione – perché è mia intenzione creare una platea di persone interessate a ‘mettere in dubbio’, ovvero a cercare un approfondimento critico ma serio rispetto agli argomenti trattati; oggi – prosegue Guccione – siamo sommersi da notizie che tendono a fornire verità precotte anche se, bisogna riconoscerlo, il ruolo dei cosiddetti social sta in effetti creando un vasto campo di obiezioni, seppure io stesso non condivida il linguaggio e il metodo da arrembaggio”. Secondo Guccione, però, “occorre ritornare a un livello di approfondimento della discussione che sia meno frenetico, diciamo pure slow: insomma, se questo concetto riguarda il cibo e la cultura a esso riferita, credo che possa essere utile esportarlo anche nell’ambito dell’approfondimento culturale più in generale”. Avere dubbi – secondo Maurizio Guccione – “significa ragionare con maggiore consapevolezza sugli argomenti; dunque, al di là degli ambiti che intendo approfondire, coltivo l’idea di organizzare incontri con professionisti capaci di far vedere un orizzonte più ampio, una percezione delle cose meno superficiale, banale”.



Il progetto, gratuito e senza alcun fine di lucro, tuttora in fase di costruzione, è aperto a chiunque condivida la finalità e voglia esserne coinvolto. Gli interessati potranno contattare Maurizio Guccione al 338/7111510 oppure all’indirizzo maurizioguccione@gmail.com