"Puttane antifasciste nelle carte di polizia". Un libro e una mostra il 10 maggio a Lucca

mercoledì, 9 maggio 2018, 08:57

«Di puttane c'è sempre bisogno. C'è sempre bisogno di persone che con il loro stesso modo di essere e di fare rappresentano una sfida necessaria e costante al perbenismo e al moralismo imperante in ogni epoca». Sono donne marginali, «periferia della periferia del genere umano» le 27 prostitute abusive schedate come antifasciste nel Casellario Politico Centrale della Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno dal 1927 al 1942. "Puttane antifasciste nelle carte di polizia" (edito da "ilfilorosso", e di prossima uscita in lingua spagnola per "Le Pecore Nere" con la traduzione di Regina Cellino) è il saggio dello storico e giornalista calabrese Matteo Dalena che verrà presentato giovedì 10 maggio alle ore 18.00 presso l'Hotel San Martino a Lucca. L'evento organizzato dall'Associazione "La Città delle Donne" di Lucca, insieme all'Assessorato alle Politiche di Genere e Memoria Storica del Comune di Lucca, allo SPI-CGIL e all'A.N.P.I. di Lucca e Cosenza (l'autore è vice-presidente del direttivo provinciale ANPI Cosenza "Paolo Cappello"), prevede anche la mostra "Il volto del crimine" tratta dal libro, comprendente foto e cartellini segnaletici della prostitute clandestine oggetto di schedatura.

«Attraverso questi volti e le storie di queste donne sotto schedatura, rese cioè dalla lente del potere, ho cercato di accendere una luce sui metodi e sulle mentalità che sovrintendevano la schedatura dei criminali e delle criminali, in questo caso prostitute clandestine accusate di antifascismo. Una mentalità catalogatrice, poliziesca secondo cui il dissenziente o la dissenziente andava semplicemente allontanato o allontanata dalla società civile. Ma allo stesso tempo, attraverso la documentazione, ho cercato di far conoscere le loro storie minime, di differenziarle da ciò per cui oggi le conosciamo: il crimine commesso o la patologia sofferta. Ho cercato di dar loro voce per riscattarne i silenzi, il rimosso dalla storia, perché nessuno in passato ha pensato di interpellarle. Perché dalla periferia della periferia del genere umano dalla quale provengono, difficilmente si usciva se non con il marchio infamante del crimine stampigliato su un cartellino. Preludio al carcere, al confino di polizia o alla reclusione in quelle istituzioni volte a contenere e a escludere la diversità. Avrebbero mai immaginato queste donne di passare dai bassifondi della storia alla ribalta di una rassegna documentaria? I loro volti nuovamente all'attenzione pubblica ma ad altro scopo, sono la dimostrazione che l'archivio è il luogo ideale in cui mettere in pratica piccole "vendette" di natura storica, narrativa. Perché anche i bistrattati margini dal quale queste donne provengono meritano finalmente una narrazione propria», ha dichiarato Matteo Dalena.

All'incontro parteciperanno Ilaria Vietina, Assessora alle Politiche Formative, alle Politiche di Genere e alla Continuità della Memoria Storica del Comune di Lucca, Daniela Grossi, presidente dell'Associazione "La Città delle Donne" Lucca, Rosalba Ciucci, presidente A.N.P.I. Lucca, Emanuela Bianchi, segretario SPI CGIL e coordinamento donne. Una delle donne narrate nel testo verrà interpretata da Alida Bondanelli, mentre l'introduzione al testo, preludio all'intervento dell'autore, sarà curata da Teresa Leone, Presidente della Commissione Consiliare Politiche Formative, Giovanili, di Genere, Cultura e Sport del Comune di Lucca.