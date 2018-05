Cultura e spettacolo



“Quello che non so di lei” e “L’Atalante” al Circolo del Cinema

mercoledì, 2 maggio 2018, 08:57

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 3 maggio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Quello che non so di lei. Le donne raccontate da Roman Polanski stregano con lo sguardo, sono avvolte da un’aura di mistero e trasportano lo spettatore in un mondo, dove bene e male si fondono in un unico corpo. In Quello che non so di lei, c’è Eva Green: bella, sinuosa e fatale. Trasuda determinazione, violenza, ed è la mattatrice assoluta di un thriller psicologico disturbante. Il regista intrappola i suoi personaggi (la Green ed Emmanuelle Seigner) in luoghi chiusi e costruisce una geometria di inquadrature con una sobrietà sempre più rara al tempo di internet e degli smartphone. Un film che mette i brividi, in cui il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 7 maggio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il primo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Jean Vigo. Il film presentato sarà L’Atalante, uno dei film simbolo della cinefilia: quel tuffo nel fiume e il sorriso della sposa in bianco che appare sott'acqua sono l'immagine stessa della passione per il cinema. È il film di culto per il pubblico italiano, che per un'infinità di notti ha visto e rivisto quel tuffo, scelto da Enrico Ghezzi per la sigla della trasmissione "Fuori orario". Ma L'Atalante va molto al di là di quell'indimenticabile sequenza: è forse uno dei film più belli della storia del cinema, ultimo capolavoro firmato da Jean Vigo, morto di tubercolosi nel 1934, a 29 anni, proprio mentre lo stava terminando. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.