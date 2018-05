Cultura e spettacolo



Salvatore Vuoto e Daniela Cappelli concludono il ciclo di conferenze dedicate alla Costituzione

giovedì, 17 maggio 2018, 09:54

Si conclude con la quarta conferenza sul diritto alla salute il ciclo di conferenze che ANPI in collaborazione con istituzioni ed associazioni ha voluto dedicare al 70° anniversario della costituzione. Questa volta si affronta un altro tema caldo, anzi caldissimo: il diritto alla salute, diritto universale garantito dalla costituzione, i cui contorni vanno sempre più sbiadendosi nel difficile equilibrio tra i bisogni e le risposte a queste necessità.



Sarà interessante ascoltare i due punti di vista a confronto: quello del costituzionalista , il prof. Salvatore Vuoto dell’Università di Pisa che approfondirà l’analisi dei molti articoli che riguardano questo fondamentale diritto della persona nella carta costituzionale e Daniela Cappelli, dello SPI CGIL regionale esperta in sanità che ci dirà quanto di quanto prescritto è garantito ed assicurato dalle nostre istituzioni e in generale dallo stato.



“Come per gli altri incontri” afferma la presidentessa di Anpi-Lucca Rosalba Ciucci “abbiamo voluto, anche per questo, legare la teoria alla realtà di tutti i giorni perché sia sempre più condivisa la consapevolezza che i principi e i valori della Costituzione non sono superati o astratti ma ancora attuali e preziosi per una qualità della vita migliore. Così sempre più ci dobbiamo impegnare per conoscerla e viverla”.



L’appuntamento è dunque per venerdì 18 maggio ore 17 presso l’Auditorium della Banca del Monte.