Successo del concerto all'ospedale San Luca

domenica, 6 maggio 2018, 17:22

Nel mese di maggio l'attività artistica di Francesco Zavattari sarà prevalentemente dedicata al lancio di una nuova serie dalle caratteristiche molto particolari: domenica 13 maggio alle ore 18, infatti, a due passi dai fasti del Foro Traiano di Roma, il lounge bar Ex Galleria ospiterà l'esordio di Tavolozze

domenica, 6 maggio 2018, 15:08

Si tratta di un evento che si terrà in un solo giorno, il 27 maggio, e che si svolgerà nell’ambito della “XIX.a Festa della Sorgente” a Guamo visitabile nei giorni: 25/26 e 27 maggio e 2 e 3 giugno

sabato, 5 maggio 2018, 15:13

Domenica 6 maggio sarà la stella di Eleonora Abbagnato a splendere sulla città e sull’ultimo giorno di Lucca Classica Music Festival. La celebre étoile incontrerà il pubblico alle 12.15 all'auditorium “L. Boccherini”

sabato, 5 maggio 2018, 14:22

Una donna ogni tre giorni in Italia muore a causa della violenza che si consuma tra le pareti domestiche, vittime di uomini brutali, che spesso, prima di arrivare all'omicidio, infliggono alle compagne molteplici forme di maltrattamento psicologico e morale

sabato, 5 maggio 2018, 12:56

È stata presentata alla stampa oggi (5 maggio) “La mia straordinaria normalità”, la mostra allestita nella Casermetta “Castello” di porta San Pietro dell’Associazione Lucchesi nel Mondo e curata dal critico d’arte Marco Palamidessi, che attraverso le pitture di Elvira Colognori e Anna Garibotti tenta di indagare le ragioni di questo...

sabato, 5 maggio 2018, 09:39

Una domenica all’insegna del rap, quella in programma per il 6 maggio allo Sky Stone & Songs in piazza Napoleone a Lucca. A partire dalle 14:30, infatti, arriva GionnyScandal. Anzi, torna, perché il giovane rapper era già stato a Lucca a ottobre 2016 per l’uscita di ‘Reset’.