Cultura e spettacolo



Terza edizione di Ubuntu Festival, il festival-laboratorio di teatro per bambini e ragazzi

martedì, 8 maggio 2018, 08:56

La Policardia Teatro dà il via alle terza edizione di Ubuntu Festival, il festival-laboratorio di teatro per bambini e ragazzi

Tante iniziative, laboratori, e giochi all'insegna del teatro e dell'arte, per un programma che va da lunedì 25 giugno a domenica 1° luglio (dalle 15.00 alle 20.00).

Programma

Venerdì 18 maggio si svolgerà un'anteprima del festival, alle ore 17.00, in un grande e suggestivo spazio a Balbano, frazione di Lucca. Si ritroveranno qui gli allievi dei corsi delle province di Pisa, Lucca e Massa per una giornata di presentazione e di lavoro. La partecipazione è gratuita e aperta anche agli esterni.

Il festival inizierà lunedì 25 giugno a Camaiore, presso l'Ostello del Pellegrino, a fianco della Badia della Pietà, nel percorso della via Francigena, e si sposterà mercoledì 27 giugno presso l'Asp Centro "Carlo del Prete" a Lucca. Dopo una giornata di pausa sabato 30 giugno, il festival si concluderà domenica 1° luglio.

Una settimana di laboratori, incontri, esercitazioni non solo di teatro, ma anche di arte e creatività, per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 13 anni (ma anche un po' più grandi).

Domenica 1° luglio il festival giungerà al termine con la presentazione del lavoro svolto nel giorni precedenti con due repliche dello spettacolo conclusivo, alle ore 16.00 e alle ore 18.30.



Policardia Teatro

La Policardia Teatro nasce nel 1994 con lo scopo di diffondere l'arte del teatro tra i bambini e i ragazzi a Viareggio. Attualmente, con il lavoro di 12 attori/formatori, opera nella formazione teatrale con corsi di teatro anche nelle città di Carrara, Lucca e Pisa. Ad oggi la Policardia è presente in oltre venti istituti scolastici della Toscana e organizza laboratori e corsi di teatro privati per bambini, ragazzi ed adulti.

Nel 2011 nasce il Centro di Creazione Internazionale, il cui cammino, con l'aggiunta di altri maestri e ricercatori, prosegue attraverso incontri e scambi sull'esplorazione del corpo, della voce e delle qualità dell'attore-narratore, con workshop plurinnali e continuativi.

Dalla formazione del Centro nasce la compagnia Policardia Teatro diretta da Andrea Elodie Moretti, che ha creato e condiviso col pubblico gli spettacoli: L’Amore all’età di Giulietta (2012); Pianeta-Racconti dall’umanità (2013); Pedro e il Capitano (2014); The Sunset Limited (2014); I racconti del sole (2016); Solo una favola (2016); Il villaggio in viaggio (2016); Amleto figlio di Amleto (2016), quest'ultimo presente all'interno della rassegna Anfiteatro Sicilia 2017.