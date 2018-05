Cultura e spettacolo



Tour italiano per l’orchestra di fiati californiana "Berkeley"

giovedì, 3 maggio 2018, 08:50

L’Orchestra di Fiati Berkeley dell'Università della California, sarà in tournée in Croazia e in Italia dal 15 al 25 maggio, organizzando concerti a Zagabria, Serra de 'Cont, Jesi, Lucca e Roma.

L’Orchestra fa parte del Dipartimento di Musica dell’Università della California e, da diversi decenni, è considerata una delle migliori Orchestre Universitarie degli Stati Uniti.

L'Orchestra, diretta dal Dr. Robert Calonico, è composta da 50 studenti di età compresa tra 18 e 23 anni e il suo repertorio comprende opere di Holst, Lauridsen, Bernstein, Della Cese, Grainger, Gorb, Aquilanti e molti altri ancora.

Programma del Tour 2018

16 maggio – Zaprešić, Zagreb - Zapresic City Hall

18 maggio - Serra de’ Conti- Chiostro di San Francesco

19 maggio – Jesi – Teatro Pergolesi

21 maggio – Lucca – Auditorium San Romano

23 maggio – Rome – Aula Magna University Sapienza



Il 21 maggio l’Orchestra di Fiati Berkeley dell’Università della California si esibirà nel bellissimo Auditorium San Romano in Lucca.

Inizio concerto h21.00

Auditorium San Romano

Piazza San Romano, 1 – Lucca