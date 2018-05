Cultura e spettacolo



Ultimi giorni per iscriversi al 7° Premio d’Arte "La Sorgente"

domenica, 6 maggio 2018, 15:08

Ultimi giorni per iscriversi al “VII° Premio d’Arte ‘La Sorgente’ edizione 2018 organizzato dal Gruppo Culturale e Ricreativo “La Sorgente” di Guamo, infatti il prossimo 15 maggio scade il termine per la partecipazione. Si tratta di un evento che si terrà in un solo giorno, il 27 maggio, e che si svolgerà nell’ambito della “XIX.a Festa della Sorgente” a Guamo visitabile nei giorni: 25/26 e 27 maggio e 2 e 3 giugno.

Il “Premio d’Arte” è rivolto a tutti coloro che interessano le arti figurative sia a livello di studio come gli studenti, sia agli autodidatta, sia a livello professionale. La mostra si terrà domenica 27 maggio dalle ore 10 alle ore 20. Il periodo espositivo sarà arricchito da iniziative collaterali quali la corte dei Vecchi Mestieri, il Mercato di Arte e Mestieri, banchetti, esposizioni, spettacoli vari e degustazioni. Possono partecipare alla mostra, ma fuori concorso, anche i minori di diciotto anni, al compimento del diciottesimo anno di età entreranno di diritto a far parte del Premio d’Arte. A questi ragazzi verrà dato oltre all’attestato di partecipazione anche una targa ricordo per tutti uguale. Saranno ammesse opere d’arte realizzate con tecniche di pittura, scultura, grafica, ceramica e tecniche incisorie di genere figurativo o astratto ed il tema di questa VIIª edizione è: “Tema libero”. Per poter partecipare l’artista dovrà far pervenire il modulo debitamente compilato entro e non oltre il 15 maggio al seguente indirizzo: Gruppo Culturale e Ricreativo “La Sorgente” Guamo - via degli Stipeti s.n. -55012- Coselli- Capannori – Lucca, o tramite e-mail (france.48@virgilio.it). Il modulo di partecipazione è allegato al bando e può essere scaricato dal sito: www.lasorgenteguamo.it o richiesto a: info@lasorgenteguamo.it o france.48@virgilio.it oppure telefonando al responsabile Francesco Paoletti 338.7397149, costo iscrizione euro 15,00.

L’iniziativa si svolge a fianco (lato destro) del supermercato Cooperativa di Guamo Simply a Guamo in via Provinciale Sottomonte, lungo la via pedonale in cotto tra i giardini delle villette prospicenti che conduce nel centro della festa. All’ingresso di via Sottomonte si trova il manifesto del premio e gli addetti che accoglieranno i partecipanti sin dalle ore 10 di domenica 27 maggio, giorno dello svolgimento del premio. Una Giuria di esperti sceglierà le opere vincitrici e il suo giudizio sarà insindacabile e inoppugnabile. Ai vincitori andranno per il 1° Premio:euro 600,00 (premio acquisto, l’opera rimarrà di proprietà del Gruppo Culturale e Ricreativo “La Sorgente” Guamo), 2° Premio: euro 250,00, 3° Premio: euro 150,00 e saranno assegnati inoltre alcuni premi speciali.

Per questo “VII° Premio d’Arte” sul piazzale antistante la chiesa ci sarà la mostra personale della vincitrice della scorsa edizione che è stata l’affermata pittrice lucchese Cinzia Coronese, che in questa occasione entra di diritto nella commissione giudicatrice, mentre dal prossimo anno può tornare, volendo, a concorrere al Premio. Questo innesto del vincitore del Premio in Commissione giudicante, permette di non avere una Commissione statica, ma sempre rinnovata e quindi anche con visioni e pareri diversi sui giudizi. Inoltre gli organizzatori, da quest’anno hanno deciso di dare maggiore visibilità agli artisti e al contempo anche al Premio stesso, allestendo in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Capannori, una mostra collettiva dei primi dieci classificati al Premio, che si terrà nel salone d’ingresso del Palazzo Comunale di Capannori dal 4 giugno al 16 giugno. La premiazione dei vincitori avverrà nel tardo pomeriggio presso “Piazza Maestri Guami”, di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Guamo, alla presenza delle autorità del Comune di Capannori e degli iscritti.