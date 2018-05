Cultura e spettacolo



"Un amore sopra le righe" e Jean Vigo al Circolo del Cinema

mercoledì, 9 maggio 2018, 10:19

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 10 maggio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato Un amore sopra le righe, opera prima di Nicolas Bedos. Parigi: anni settanta. Un giovane nottambulo fatica a trovare un editore per i suoi scritti. Ma una sera, lui scrittore in rottura con la famgilia cattolica di destra, narciso e ambizioso, incontra lei, studentessa di lettere classiche, ebrea di origini modeste, colta, ironica e brillante… Melodramma che non risparmia il lirismo e la tenerezza, ma evita l’idealismo banale delle storie d’amore tradizionali. Suddiviso in capitoli il racconto raggira i clichés romantici a colpi di ironia irriverente, sfida il perbenismo a forza di provocazioni. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 14 maggio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il secondo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Jean Vigo. Verranno presentati due mediometraggi e un cortometraggio del regista scomparso prematuramente, A propos de nice, “falso” documentario sulla città francese, La natation par Jean Taris, il film sul campione francese di nuoto e Zero in condotta, opera maledetta, massacrata dalla censura dell’epoca in questa occasione presentata nel restauro Gaumont-Cineteca di Bologna nella sua versione completa. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.