Cultura e spettacolo



Un blog lucchese di viaggi scelto per l'evento turistico top dell'anno a Milano

lunedì, 7 maggio 2018, 10:41

Grande riconoscimento e apprezzamento, per il proprio lavoro, al travel blog lucchese "Ricordi in Valigia" , che è stato invitato a partecipare alla manifestazione più importante e prestigiosa in ambito turistico di questi primi mesi del 2018 in Italia . Una bella soddisfazione per la "Cristofani Comunicazione", che ha ricevuto a sorpresa uno degli inviti vip alla presentazione della APP "Open City Milan" della Frigerio Viaggi , una vera e propria parata di vip, come il notissimo Vittorio Sgarbi, e varie autorità, per un progetto che sta riscuotendo successo a livello internazionale, ovvero il turismo sostenibile attraverso "walking tour". Ogni percorso, ricco di suggestioni e concepito per valorizzare ancora di più le bellezze di Milano, ha un testimonial che lo presenta e per questa prima assoluta sono stati invitati i giornalisti e i travel bloggers più influenti in ambito nazionale. Fra di essi, appunto, "Ricordi in Valigia", nato come un diario di viaggio, un vero e proprio album di una famiglia lucchese, per raccontare e condividere i ricordi delle proprie esperienze turistiche.



Il blog, ultimo nato della Cristofani Comunicazione, si è ritagliato uno spazio importante nell'ambito del turismo raccontato e scritto, grazie ad una buona esperienza e al piacere di descrivere in modo personale e minuzioso i viaggi e le loro implicazioni gastronomiche, logistiche, umane. Una formula semplice che ha evidentemente conquistato esperti del settore come la "Frigerio Viaggi", che da anni opera sul mercato e ha quindi a che fare con blogger di spicco e di valore. "Ricordi in Valigia", incassato questo grande riconoscimento, non snaturerà la propria idea di blog, ma manterrà alta l'attenzione per le sue suggestioni alle migliaia di lettori, che periodicamente si collegano alle pagine del diario di viaggio ( www.ricordinvaligia.it ), offrendo anche molti spunti di interesse per visitare Lucca e il bellissimo territorio che la circonda. Per chi volesse vedere e sapere di più è in pubblicazione il resoconto della serata milanese all'indirizzo www.ricordinvaligia.it/2018/05/08/cosa-vedere-a-milano-app-open-city .