Bass2018Lucca: Ludus Gravis, Pino Ettorre e Adam Booker dal jazz alla musica contemporanea, i mille volti del contrabbasso

lunedì, 30 luglio 2018, 14:50

Dopo l’apertura dei lavori del congresso, che ha dato il via a Bass2018Lucca, oggi (martedì 31 luglio) entra nel vivo anche il festival, che per la prima volta in assoluto accompagna la settimana di conferenze, masterclass, ricerca e approfondimenti tutti dedicati al contrabbasso

lunedì, 30 luglio 2018, 10:32

Dopo un fine settimana di grande rilievo che ha visto le esecuzioni del Coro di St. Giles di Oxford (sabato) e dell'applauditissimo organista Christoph Kuhlmann (domenica), mercoledì, 1 agosto, alle 18 sarà la volta dell'organista Franz Günthner altro interprete prestigioso di fama internazionale

lunedì, 30 luglio 2018, 10:22

Martedì 31 luglio alle 21,15 presso il giardino Botanico di Lucca, un altro evento de “Il Canto degli alberi” a cura dell’associazione Teatro Giovani. Protagonista l’attrice e cantante Benedetta Lusito assieme al chitarrista Giuseppe Petrella

lunedì, 30 luglio 2018, 08:47

Stasera, nella splendida cornice della Cava dei Balestrieri si è conclusa la XXV^ edizione della settimana medievale della Repubblica di San Marino con la gara più attesa : Il Trofeo del Tricorniolo

sabato, 28 luglio 2018, 08:32

Chiude all'insegna di Giacomo Puccini l'edizione 2018 del Lucca Summer Festival. Quattromila persone hanno partecipato al concerto #PucciniDay, dedicato ai 160 anni del grande compositore lucchese

venerdì, 27 luglio 2018, 21:24

135 giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e docenti e concertisti di fama internazionale hanno condiviso studio, concerti, ascolto reciproco, dando insieme vita alla terza edizione di Virtuoso & Belcanto, che ha regalato alla città di Lucca e ai suoi numerosissimi turisti due intense settimane di musica diffusa, vitale...