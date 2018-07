Cultura e spettacolo



Sconti e riduzioni per correntisti Banca del Monte di Lucca per la stagione 2018-2019 del Teatro Carlo Felice di Genova

giovedì, 26 luglio 2018, 14:18

di andrea salerno

Il prestigioso teatro 'Carlo Felice' di Genova stamattina ha presentato la stagione 2018/2019, presso la sede della Banca del Monte di Lucca. Il teatro del capoluogo ligure ha rinnovato la collaborazione con il gruppo Carige, di cui la Banca del Monte fa parte dal 2000. Proprio grazie a ciò, tutti i correntisti delle banche del gruppo, usufruiranno di importanti sconti ed agevolazioni, se vorranno recarsi al 'Carlo Felice' nel corso della prossima stagione teatrale.

Il primo spettacolo operistico ad andare in scena in esclusiva nazionale, dal 12 al 21 ottobre, sarà “An american in Paris”, di George Gershwin. Durante l'anno, verrà dato ampio spazio alle opere del Maestro lucchese, Giacomo Puccini, con ben due rappresentazioni in programma: la “Tosca” e “Madama Butterfly”.

“La nostra intenzione – ha spiegato Maurizio Roi, sovrintendente della fondazione Teatro Carlo Felice – è quella di offrire al pubblico spettacoli che abbiano come protagonisti interpreti di prima qualità. Le persone devono accedere al teatro, poiché esso non è riservato alle élite e, in special modo in Italia, nasce da una vocazione popolare. Il punto cardine di questa stagione d'opera sarà la “voce”, ovvero la componente principale dell'opera italiana”. Nel programma, infatti, oltre alle opere Pucciniane, sono previsti grandi classici di autentiche leggende dell'opera nostrana, quali Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni.

Il 'Carlo Felice', però, oltre a offrire il meglio del repertorio teatrale italiano, regalerà agli spettatori spettacoli di alcuni dei migliori artisti stranieri come Leonard Bernstein, Andrew Lloyd Weber e Pëtr Il'ič Čajkovskìj.

Oltre alla stagione operistica, il Teatro genovese ha programmato una stagione sinfonica, che si aprirà il 21 settembre con un concerto diretto da Daniel Smith, dedicato a Gershwin. Particolare mansione meritano, tra l'altro, i due concerti dedicati ad un'altra icona della musica italiana, Niccolò Paganini.

“Siamo felici di dare il nostro sostegno al mondo della cultura – ha affermato il direttore generale della Banca del Monte di Lucca, Edoardo Pietrini -. La Banca, da sempre, cerca di essere in prima fila nella promozione culturale del territorio, e questa opportunità offerta ai nostri clienti ne è l'ennesima dimostrazione”.

“La rinnovata partnership fra il gruppo Carige ed il 'Carlo Felice' rafforza la nostra volontà di valorizzazione del patrimonio musicale italiano, con particolare attenzione alla Liguria – ha chiosato il chief commercial officer di Banca Carige, Gianluca Guaitani -”.

La stagione del teatro 'Carlo Felice' si prospetta ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di opera, balletto e musica classica. Tutti i correntisti della BML e delle banche del gruppo Carige, quindi, avranno la possibilità di visitare Genova e andare a teatro giovandosi di sconti a loro dedicati.

Il programma completo è consultabile sul sito http://www.carlofelicegenova.it